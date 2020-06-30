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Фото дня: Поселился Сергей Есенин во дворе дома №35 по ул. К. Маркса в центре Бердска

09:00 30.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Жителям не чужда и тяга к прекрасному. Может быть стоит изобразить Сергея Есенина на торце одного из домов в Бердске? А может быть сделать один квартал русских поэтов, другой- музыкантов, третий -художников?

Фото дня: Поселился Сергей Есенин во дворе дома №35 по ул. К. Маркса в центре Бердска
Портрет Сергея Есенина появился в Бердске

Чего только не рисуют и не пишут на домах в Бердске. На стенах 5-этажек «красуются» мужские фаллосы, матерные слова. Но, видимо, жителям не чужда и тяга к прекрасному. Во дворе дома №35 по ул.К. Маркса поселился Сергей Есенин — бунтующий, страстный, с душой нараспашку великий русский поэт.

— Стрит-арт — это лицо нашего города. Бердск, хоть и маленький город, но у него много арт-объектов, на которые приятно не только смотреть, но и учиться у них. Девушка на ул. Ленина призывает взять книгу и почитать, фронтовик учит ценить тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу Родину, — признался в интервью «Курьер. Среда.Бердск» художник-муралист, автор 190 кв.м. Картины фронтовика Андрей Кукшев.

Может быть стоит изобразить Сергея Есенина на торце одного из домов в Бердске? А может быть сделать квартал русских поэтов, другой- музыкантов, третий -художников?

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От редакции

Кого бы вы хотели видеть на вашем доме?

Аноним, 30 июня 2020 09:32
А может быть сделать квартал русских поэтов, другой- музыкантов, третий -художников?
Четвертый-бандитов,пятый-блатных,шестой-БРЗ.........
Гость, 30 июня 2020 09:39
НВР: Витю Трондина. Тем более, что он давно помер.
Аноним, 30 июня 2020 10:42
Схематически изобразить голубя с двумя голова, терзающего Бердск

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