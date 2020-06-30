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Путин наградил болевшую раком волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

09:15 30.06.2020 Фото: кремлин.ру
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19-летняя студентка медколледжа была одним из самых активных волонтеров проекта «Мы вместе», девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок.

Путин наградил болевшую раком волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Девушку наградили посмертно

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно, соответствующий текст указа опубликован на сайте Кремля.

Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Ранее участники общероссийской акции «Мы вместе» попросили Путина посмертно наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области, которая боролась с раком и при этом была одним из самых активных волонтеров проекта.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте Указа.

По информации Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта «Мы вместе», девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. Двенадцатого мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.

Источник: РИА Новости

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