Выросла безработица в 3,5 раза с 1 апреля в России, заявил Мишустин

«Наша первоочередная задача — это борьба с безработицей», — подчеркнул премьер-министр

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза», — сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.

«Судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», — констатировал Мишустин.

На совещании премьер предложил обсудить, как складывается ситуация в стране с занятостью и какие меры необходимо предпринять, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении рынка труда в следующем году, о чем глава государства говорил в обращении к россиянам на прошлой неделе. «Наша первоочередная задача — это борьба с безработицей», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что «правительство приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать и людей, которые уже потеряли работу, и тех, кто сейчас под угрозой увольнения». В первую очередь глава кабинета министров назвал увеличение пособия по безработице, расширение круга лиц, которые имеют право на получение таких пособий. «Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке — 12 тыс. 130 рублей», — констатировал председатель правительства. Он отметил, что «введены льготы в размере 3 тыс. рублей в месяц на детей, родители или опекуны которых остались без работы, вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают именно неработающие родители». «Для них мы также упростили порядок оформления федеральных выплат на детей, освободили от сбора лишних бумажек и справок», — подчеркнул Мишустин.

«Мы также сделали ряд шагов, чтобы простимулировать работодателей к сохранению рабочих, в том числе принимали меры по поддержке малого и среднего бизнеса», — сказал Мишустин. Среди них он перечислил снижение размере страховых взносов с 30% до 15%, введение прямых безвозмездных субсидий на выплату зарплат на каждого из сотрудников, занятых в субъектах МСП в размере МРОТ. «Кроме того, предприятиям пострадавших отраслей, а также социально ориентированным НКО предоставляются льготные кредиты по ставке 2%, такую поддержку от государства они получают при условии максимального сохранения занятости. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами», — напомнил председатель правительства.

Трудоустройство выпускников

Премьер-министр призвал членов правительства подумать над тем, как облегчить для выпускников вопрос трудоустройства, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.

«Еще одна тема, которой необходимо обратить внимание — это работа для молодежи, выпускников вузов и организаций среднего профессионального образования», — сказал премьер в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда. «Надо нам подумать, чем мы должны помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания», — добавил он.

Мишустин напомнил, что в субботу, 27 июня, в День молодежи для российских школьников и студентов прошел выпускной вечер. «Хочу поздравить всех, кто получил аттестаты и дипломы, и кто готовится начать новый этап своей жизни — взрослый и самостоятельный», — сказал он.

Премьер добавил, что, по предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более 1,5 млн выпускников высших и средних учебных заведений. «Им и в более благоприятной ситуации не просто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом, а сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой», — констатировал глава правительства.