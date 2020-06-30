Откроют кинотеатры с 15 июля в России. В Бердске тоже?

Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по возобновлению работы.
В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей:
При рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр.
Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.
Между сеансами следует установить интервалы не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.
Билеты советуют приобретать бесконтактным способом. Если покупки в кассе не избежать, стоит расплачиваться картой.
Приходить рекомендуется не менее чем за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей на входе.
Роспотребнадзор не включил в рекомендации закрытие кинобаров. При этом отмечается, что приобретать попкорн и другую продукцию стоит через вендинговые автоматы.