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Откроют кинотеатры с 15 июля в России. В Бердске тоже?

10:00 30.06.2020 Фото: Pexels
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Роспотребнадзор разработал правила для их работы: при рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр. Посетителям кинотеатров рекомендуется носить маски. Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.

Откроют кинотеатры с 15 июля в России. В Бердске тоже?
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Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по возобновлению работы.

В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей:

При рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр.

Посетителям кинотеатров рекомендуется носить маски.
Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.
Между сеансами следует установить интервалы не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.
Билеты советуют приобретать бесконтактным способом. Если покупки в кассе не избежать, стоит расплачиваться картой.
Приходить рекомендуется не менее чем за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей на входе.
Роспотребнадзор не включил в рекомендации закрытие кинобаров. При этом отмечается, что приобретать попкорн и другую продукцию стоит через вендинговые автоматы.

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