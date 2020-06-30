Откроют кинотеатры с 15 июля в России. В Бердске тоже?

Роспотребнадзор разработал правила для их работы: при рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр. Посетителям кинотеатров рекомендуется носить маски. Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.

Самоизоляция и другие меры спасли от 80 тысяч до 3,8 млн жизней в России

Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по возобновлению работы.

В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей:

При рассадке должна быть обеспечена дистанция между зрителями в 1 метр.



Посетителям кинотеатров рекомендуется носить маски.Сотрудники также обязаны быть в масках и перчатках.Между сеансами следует установить интервалы не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.Билеты советуют приобретать бесконтактным способом. Если покупки в кассе не избежать, стоит расплачиваться картой.Приходить рекомендуется не менее чем за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей на входе.Роспотребнадзор не включил в рекомендации закрытие кинобаров. При этом отмечается, что приобретать попкорн и другую продукцию стоит через вендинговые автоматы.