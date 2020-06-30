Как встретились 42 года спустя очевидцы приземлившегося ТУ-104 на аэродроме Бердска 27 июня. Смотрите видео

Встречавшие крылатую машину на грунтовой полосе подростки сегодня не просто возмужали, а давно сделали яркую карьеру в авиации.

Мария Карманова восстанавливает самолет

27 июня исполнилось ровно 42 года с того момента, как пассажирский Ту-104 приземлился на аэродроме Бердска. Железную птицу встречали воспитанники школы юных планеристов. В этот же день, но уже в 2020 году, состоялась встреча участников и очевидцев той исторической посадки «Тушки». Смотрите видео.

Первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге Ту-104, севший на аэродроме Бердск-Центральный почти 42 года назад, сразу стал музеем под открытым небом и заодно – учебным классом для тогдашних воспитанников юношеской планерной школы (ЮПШ). Встречавшие крылатую машину на грунтовой полосе подростки сегодня не просто возмужали, а давно сделали яркую карьеру в авиации. Среди выпускников Новосибирского авиатехнического спортивного клуба (при которой и действовала ЮПШ) есть лётчики-испытатели и победители чемпионатов по авиационным видам спорта мировых уровней.