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Мощную группировку наркодилеров с доходом 15 млн рублей поймали в Новосибирске

10:15 30.06.2020 Фото: Flickr
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Деятельность группировки была законспирирована, а связь наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры. Но оперативники смогли установить возможный круг лиц, имеющих доступ к интернет-магазину.

Мощную группировку наркодилеров с доходом 15 млн рублей поймали в Новосибирске
Изъято более 8 килограммов наркотических средств синтетического происхождения и психотропных веществ

«Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, а также незаконного производства, сбыта, пересылки наркотических средств, психотропных веществ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 35-летний житель Новосибирской области в 2017 году организовал преступное сообщество для распространения наркотических средств, в состав которого вошли девять мужчин и семь женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

В их обязанности входило управление интернет-магазином и наркокурьерами, изготовление, приобретение и фасовка наркотических средств, сооружение тайников-закладок, подбор новых участников группы. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также в одной из республик ближнего зарубежья.

Руководитель сообщества координировал действия подчиненных и контролировал финансовую базу, сформированную и постоянно пополняемую от противоправной деятельности. Ежедневно через магазин реализовывалось более одной тысячи розничных доз наркотических средств. Ежемесячный доход от продаж составлял более 15 миллионов рублей.

Деятельность группировки была законспирирована, а связь наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры. Тем не менее оперативники смогли установить возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию сайта интернет-магазина, а также закладчиков и других сообщников.

Благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области, регионального Управления ФСБ России при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» деятельность группы была пресечена, интернет-магазин закрыт. В период с октября по декабрь 2018 года все фигуранты задержаны.

В ходе осмотра помещений, арендованных участниками преступного сообщества, обысков по месту жительства обвиняемых полицейскими изъято более восьми килограммов наркотических средств синтетического происхождения и психотропных веществ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД

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