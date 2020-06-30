Дебошир? Зачем затолкали в багажник и увезли мужчину в Новосибирске, рассказали неизвестные СК

Все «учителя» установлены. В ходе опроса следователям СК мужчины свои действия объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии.

Мужчину возили в багажнике, чтобы проучить

Напомним, 28 июня 2020 года в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В ходе проверочных мероприятий все лица установлены, опрошены следователем СКР. В ходе опроса следователям СК мужчины свои действия объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии. В настоящий момент доследственная проверка продолжается. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам которой будет принято процессуальное решение.