Время выбирать стройматериалы в Бердске

От них зависит, как дом будет переносить неблагоприятные погодные условия, а также необходимость в регулярном ремонте и срок службы.
КРЫШИ
Металлочерепица. Одним из самых популярных материалов является металлочерепица. Благосклонность собственников жилья вполне оправдана: кроме удобства в эксплуатации, крыша, покрытая черепицей, будет иметь красивый внешний вид.
Материал изготавливается из прочных стальных листов, которые обрабатывают специальным покрытием, защищающим их от царапин и вмятин. Самый распространенный материал для производства черепицы – оцинкованный стальной лист. Но основой могут послужить и другие металлы, которые отличаются по своим свойствам. Например, значимыми преимуществами обладает алюминиевая черепица. Она легкая и не подвергается коррозии. Но, по сравнению с другими решениями, этот вариант будет значительно дороже остальных. Также в качестве материала для черепицы используют медь. По-настоящему изысканный вариант, она смотрится очень презентабельно, надежна и долговечна.
Помимо того что металлочерепица представлена широким ассортиментным рядом, она воплощает множество дизайнерских решений: черепица, которая напоминает глиняную, в форме каскада, с плавными волнами или с более сложными геометрическими формами.
Цена: от 340 до 1500 рублей за квадратный метр.
Металлочерепица. Одним из самых популярных материалов является металлочерепица. Благосклонность собственников жилья вполне оправдана: кроме удобства в эксплуатации, крыша, покрытая черепицей, будет иметь красивый внешний вид.
Материал изготавливается из прочных стальных листов, которые обрабатывают специальным покрытием, защищающим их от царапин и вмятин. Самый распространенный материал для производства черепицы – оцинкованный стальной лист. Но основой могут послужить и другие металлы, которые отличаются по своим свойствам. Например, значимыми преимуществами обладает алюминиевая черепица. Она легкая и не подвергается коррозии. Но, по сравнению с другими решениями, этот вариант будет значительно дороже остальных. Также в качестве материала для черепицы используют медь. По-настоящему изысканный вариант, она смотрится очень презентабельно, надежна и долговечна.
Помимо того что металлочерепица представлена широким ассортиментным рядом, она воплощает множество дизайнерских решений: черепица, которая напоминает глиняную, в форме каскада, с плавными волнами или с более сложными геометрическими формами.
Цена: от 340 до 1500 рублей за квадратный метр.
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Профнастил. Изготавливается из того же материала, что и металлочерепица. Как правило, используется для покрытия хозяйственных помещений, например сараев. Но, так как профнастил обладает массой полезных свойств, часто его используют и для крыш жилых помещений. Профнастил демонстрирует высокую стойкость к коррозии, деформации и пригоден для использования в экстремальных природных условиях. Устанавливается такой материал просто, потому как конструкция легкая и имеет удобную форму.
Цена: от 240 рублей до 700 рублей за квадратный метр.
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Ондулин. Это листовое покрытие, которое состоит из целлюлозы, пропитанной специальными химическими средствами. Материал весьма бюджетный, экологичный и чрезвычайно прост в монтаже: при необходимости его можно разрезать простой ножевкой. В отличие от профнастила и металлочерепицы он совершенно бесшумен.
Цена: от 300 до 500 рублей за квадратный метр.
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Ондулин. Это листовое покрытие, которое состоит из целлюлозы, пропитанной специальными химическими средствами. Материал весьма бюджетный, экологичный и чрезвычайно прост в монтаже: при необходимости его можно разрезать простой ножевкой. В отличие от профнастила и металлочерепицы он совершенно бесшумен.
Цена: от 300 до 500 рублей за квадратный метр.
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Фальцевая кровля. Состоит из листов стали, которые покрыты цинком. Наиболее приспособлена к суровым погодным условиям: невосприимчива к низкой температуре, а также не подвергается риску возгорания. Высокая гибкость материала позволяет с ним работать, даже если крыша имеет нестандартную или сложную форму.
Цена: от 270 до 600 рублей за квадратный метр.
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Мягкая кровля. Такой вид покрытия представлен различными материалами. Чаще всего это мастика и полимерная мембрана. Крыша из мягкой основы устойчива к деформации и обладает шумонепроницаемыми свойствами.
Цена: от 300 до 1500 рублей за квадратный метр.
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Мягкая кровля. Такой вид покрытия представлен различными материалами. Чаще всего это мастика и полимерная мембрана. Крыша из мягкой основы устойчива к деформации и обладает шумонепроницаемыми свойствами.
Цена: от 300 до 1500 рублей за квадратный метр.
СТЕНЫ
Кирпич – это самый популярный материал, который постоянно используется при строительстве домов. Как правило, применяется один из двух видов кирпичей:
• Силикатные – состоят из песка и извести. Делятся на полнотелые и пустотелые. Первые характеризуются высокими звукоизоляционными свойствами, а вторые будут отлично сохранять тепло в доме.
• Керамические – производятся из обожженной красной глины. Это чрезвычайно прочный материал, чем больше в нем пустого пространства, тем он лучше будет хранить тепло.
Цена: от 7 до 70 рублей за штуку
При выборе кирпича следует обратить внимание на его маркировку. Значение после буквы М обозначает нагрузку, которую способен выдержать квадратный сантиметр кирпича, а после буквы F располагается показатель морозоустойчивости изделия.
Кирпич – это самый популярный материал, который постоянно используется при строительстве домов. Как правило, применяется один из двух видов кирпичей:
• Силикатные – состоят из песка и извести. Делятся на полнотелые и пустотелые. Первые характеризуются высокими звукоизоляционными свойствами, а вторые будут отлично сохранять тепло в доме.
• Керамические – производятся из обожженной красной глины. Это чрезвычайно прочный материал, чем больше в нем пустого пространства, тем он лучше будет хранить тепло.
Цена: от 7 до 70 рублей за штуку
При выборе кирпича следует обратить внимание на его маркировку. Значение после буквы М обозначает нагрузку, которую способен выдержать квадратный сантиметр кирпича, а после буквы F располагается показатель морозоустойчивости изделия.
Керамические блоки. Изделие состоит из смеси глины и древесных опилок. Характеризуется чрезвычайной прочностью, поэтому подходит для строительства многоэтажных домов. Морозостойкие свойства у керамоблока выше, чем у кирпича. А кроме этого, он обладает хорошей огнеупорностью и долговечен.
Цена: от 90 до 150 рублей за штуку.
Цена: от 90 до 150 рублей за штуку.
Газобетонные блоки. Материал состоит из цемента и песка, обладает внушительным сроком службы, сохраняет внутри помещения оптимальный тепловой режим и легок в эксплуатации – обладает небольшим весом и режется ножевкой. Несмотря на массу положительных характеристик, газобетонные блоки имеют значительный недостаток - они подвержены растрескиванию.
Цена: от 60 до 170 рублей за штуку.
Цена: от 60 до 170 рублей за штуку.
Дерево. Экологически чистый материал, который способен создать в доме гармоничный микроклимат и в суровую зиму, и в жаркое лето. Под такой дом вполне можно построить облегченный фундамент. Но дерево обладает одним серьезным минусом – материал невероятно пожароопасный.
Цена: от 6 тысяч рублей за кубический метр.
Цена: от 6 тысяч рублей за кубический метр.
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