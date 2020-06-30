Время выбирать стройматериалы в Бердске

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Металлочерепица. Одним из самых популярных материалов является металлочерепица. Благосклонность собственников жилья вполне оправдана: кроме удобства в эксплуатации, крыша, покрытая черепицей, будет иметь красивый внешний вид.



Материал изготавливается из прочных стальных листов, которые обрабатывают специальным покрытием, защищающим их от царапин и вмятин. Самый распространенный материал для производства черепицы – оцинкованный стальной лист. Но основой могут послужить и другие металлы, которые отличаются по своим свойствам. Например, значимыми преимуществами обладает алюминиевая черепица. Она легкая и не подвергается коррозии. Но, по сравнению с другими решениями, этот вариант будет значительно дороже остальных. Также в качестве материала для черепицы используют медь. По-настоящему изысканный вариант, она смотрится очень презентабельно, надежна и долговечна.



Помимо того что металлочерепица представлена широким ассортиментным рядом, она воплощает множество дизайнерских решений: черепица, которая напоминает глиняную, в форме каскада, с плавными волнами или с более сложными геометрическими формами.



Цена: от 340 до 1500 рублей за квадратный метр.

