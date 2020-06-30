— Наркоманы снова вышли на тропу. Помоями бы сверху окатили их! Как они достали…Все дворы прошерстили. Девушка и три парня. Куда полиция смотрит? За домом №35 по ул. К. Маркса и ЦТП уже все облазили. А такси ждет… Или закладки кладут или ищут их. Теперь сидят на лавочке и ждут звонков. Слышно как матерятся, что «нету», а в ярко розовой с другим отошли в сторону. Всего их четверо, — пишет «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня житель соседнего дома, пожелавший остаться инкогнито.
Искали закладку «солевые» средь бела дня во дворе дома №35 по ул. К.Маркса в Бердске. Смотрите фото
«Помоями бы сверху окатили их! Как они достали…Все дворы прошерстили. Девушка и три парня. Куда полиция смотрит?», — недоумевают бердчане.
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От редакции
Что искали?
Аноним, 30 июня 2020 11:11
Разумеется, закладку искали.
Аноним, 30 июня 2020 11:28
Недавно видели напротив выхода из садика N12 два парня в траве шарили и громко матерились. Они уже ничего и никого не боятся! Полиция,АУ,где вы то все?
Гиви, 30 июня 2020 12:21
Скоро у входа в полицию будут делать закладки, а полиции все равно- еще и помогать искать будут, чтобы нарки побыстрее нашли и долго перед глазами начальства не мельтешили
Аноним, 30 июня 2020 16:55
Не расшатывайте последнею скрепу государства - на ней все и держится, всем уже понятно что нефть и газ могут падать, а в этом компоте вся наша Россия
Аноним, 30 июня 2020 17:13
Недавно ключи потерял во дворе. Ходил, искал. Думал, сейчас сфотают меня и сюда вышлют.:-))Ключи нашел.
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