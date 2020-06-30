— Наркоманы снова вышли на тропу. Помоями бы сверху окатили их! Как они достали…Все дворы прошерстили. Девушка и три парня. Куда полиция смотрит? За домом №35 по ул. К. Маркса и ЦТП уже все облазили. А такси ждет… Или закладки кладут или ищут их. Теперь сидят на лавочке и ждут звонков. Слышно как матерятся, что «нету», а в ярко розовой с другим отошли в сторону. Всего их четверо, — пишет «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня житель соседнего дома, пожелавший остаться инкогнито.
Искали закладку «солевые» средь бело дня во дворе дома №35 по ул. К.Маркса в Бердске. Смотрите фото
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«Помоями бы сверху окатили их! Как они достали…Все дворы прошерстили. Девушка и три парня. Куда полиция смотрит?», — недоумевают бердчане.
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