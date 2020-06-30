Вызывает восхищение начисление 10 000 руб от Путина детям от 0 до 16 лет 1 июля ПФР у Кремля

«Это обычная работа, совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее», — сказал Песков.

Сроки перевода господдержки определяются техническим алгоритмом

В Кремле видели видеозапись, на которой глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин дает указание подготовить вторую единовременную выплату семьям с детьми до 16 лет к 1 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это обычная работа, совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее», — сказал Песков. Он заявил, что если «спросить любого человека», все ответят, что хотят получить деньги сразу же. «Ничего предосудительного мы здесь не видим», — добавил Песков.

Представитель Кремля также указал, что способность правительства сохранить систему, которая позволяет довести деньги до людей, вызывает восхищение.

На видео, которое опубликовал ранее портал Znak.com, человек, похожий на Топилина, дает поручение подготовить все к 30 июня, потому что «известно, что произойдет 1 числа».

Минтруд после появления записи заявил, что сроки перевода господдержки определяются техническим алгоритмом, разработанным во время осуществления первых доплат по десять тыс. руб. Министерство отметило, что не принимало решений по ускорению новых выплат.

Разовую выплату на детей от трех до 16 лет установил президент Владимир Путин. Он объявил об этом во время своего обращения к россиянам 11 мая. Размер выплаты — десять тыс. руб., для ее получения необходимо было обратиться в Пенсионный фонд или оставить заявление через портал «Госуслуги».

Во время своего обращения 23 июня президент предложил повторить выплату и включить в нее детей до трех лет. Верхней границей получения выплаты остался возраст 16 лет.