«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением

Пособия для детей с 16 до 18 лет выдавать не будут, так как по мнению министерства труда, с 16 лет дети должны работать.

Анна Кузнецова сообщила об ответе министерства труда: пособия с 16 до 18 лет выдавать не будут.

Единовременную выплату в июне и июле в размере 10 000 рублей получат дети с 0 до 16 лет, это входит в программу пособий Путина. Дети же, которым в этом году исполнилось 16, на выплату рассчитывать не могут.

— Странная позиция — родителям государство дает помощь, в связи с тем, что они не могут работать из-за коронавируса, а дети должны работать. Им в школу нельзя ходить, какая может быть работа — жалуются читатели «Курьер. Среда. Бердск» в комментариях.

— Какая может быть работа в 16 лет, мы только школу закончили, надо дальше учиться. А государство не хочет, чтобы были слишком образованные люди в стране, а то начнут понимать, что в стране всё хреново. Вот и начинают придумывать дистанционное обучение и работу в 16 лет, — пишет Ирина.

В июле 2020 года на всех детей, рожденных с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года включительно, будет дополнительно выплачиваться по 10 000 рублей. Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно не нужно.

Сейчас те дети, которые рождены раньше 11 мая 2004 года, не могут рассчитывать на выплату в 10 000 рублей. То есть если ребенок оказывается старше, чем 16 лет и 2 месяца, то пособие он не получит.

Множество звонков раздавалось начиная с мая уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Был сделан запрос в правительство, обращение о выплате пособия в 10 000 рублей было передано в министерство труда.

— Из правительства был получен ответ следующего содержания. Дети с 16 до 18 лет считаются трудоспособным населением и могут самостоятельно работать, в силу чего выплата им не полагается, — отвечает Анна Кузнецова.

Большинство родителей не готовы согласиться с этим.

— Мы получили на выплату на маленьких детей и потратили на одежду, самокаты взяли. 16-летним точно так же нужны деньги, их тоже нужно одевать. Работа им тоже нужна: подросткам сложно найти работу. До 18 лет точно нужна выплата, пока учится ребенок, — говорит портная Ольга из Бердска.

Однако есть и те, кто считает верным решение Минтруда. «У нас в России уже с 16 лет дети работают, им официально оформляют трудовые книжки. Сколько детей предпринимателей! Это дети уже взрослые и должны начинать думать о современной жизни. Сейчас не советское время, когда ребенка родители тянули, пока институт не кончит. Работая, они будут ответственнее, будут понимать современную жизнь, что не дурочку надо валять, а надо думать о себе», — рассказывает ветеран труда с 45-летним стажем из Бердска. «Во, уже требовать стали. Так устроен человек — сколько не давай, всё мало будет, — поддерживает идею о работе с 16 лет Виталий. — В СССР таких льгот не было, как сегодня в России. И подрабатывали, чтобы с родителей не тянуть. Знаю, что и сейчас адекватная молодёжь подрабатывает. Кроме лоботрясов, конечно».