Умерла беременная 3-м ребенком мама из Бердска. Ее спасали в больнице Новосибирска

Женщина в положении была в тяжелом состоянии. Ребенок остался жив.

Умерла беременная женщина Бердске

Умерла беременная женщина из Бердска. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, женщина в положении была в тяжелом состоянии, ее перевели в Новосибирскую областную больницу, где она и скончалась. Ребенок остался жив.

Главный врач Алла Дробинская отметила «Курьер. Среда. Бердск», что у нее нет информации о смерти роженицы в Бердске.

— У меня нет такой информации, — сказала Алла Николаевна 30 июня.

Как выяснилось, женщина умерла не в родах, а из-за тяжелого течения беременности и осложнений.

«Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Новосибирскую областную больницу об этом случае, в ближайшее время сотрудники пресс-службы обещали подтвердить или опровергнуть информацию.