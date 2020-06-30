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Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»

10:42 30.06.2020
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В Сибири завершился первый онлайн-киберфестиваль «Кубок Ростелекома 2020» в дисциплинах Dota2 и World of Tanks.

Определились победители первого сибирского онлайн турнира на «Кубок Ростелекома»

В турнире участвовало 136 команд, которые сражались за победу и призовой фонд в сто тысяч рублей.
В финал в дисциплине World of Tanks вышли две команды, которые стали лучшими из 70 сборных, заявленных в квалификационном раунде. Это «Печенеги» из Новосибирска и Томска и Warlike из игроков Новосибирска, Барнаула и Омска.

Определились победители первого сибирского онлайн турнира на «Кубок Ростелекома»

В отборочных сражениях в Dota2 участвовали 66 команд, из которых сформировалась финальная пара: сборная mutant from sewerage из игроков Новоалтайска, Новосибирска и Барнаула и Husky eSports, в которую объединились геймеры Новосибирска и Красноярска.

Определились победители первого сибирского онлайн турнира на «Кубок Ростелекома»

Гранд-финал турнира состоялся 28 июня. В течение нескольких часов сибирские геймеры наблюдали за деталями сражений благодаря интерактивному шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции. Всего было зафиксировано более ста тысяч просмотров финальных поединков.

Победителей киберфестиваля пришел поздравить Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», который и вручил виртуальные чеки лидерам турнира. «В этом году мы впервые провели наш традиционный киберфестиваль в онлайн-режиме, и можно с уверенностью сказать, что все получилось. По накалу страстей сражения ничуть не уступали очным поединкам, а эмоциональный заряд от геймеров передавался даже через экран монитора», — отметил Николай Зенин.

Определились победители первого сибирского онлайн турнира на «Кубок Ростелекома»

В итоге победителями в дисциплине Dota2 стала команда Husky eSports, а в World of Tanks — «Печенеги». Как сказал капитан этой сборной, играть онлайн было удобно, хотя атмосферы «живых» мероприятий немного не хватило. «В финале нам было не очень сложно: начало вообще прошло незаметно, а в конце пришлось изрядно попотеть, чтобы не “слить” весь турнир, потому что у соперника был большой опыт таких сражений. Конечно, ничто не сравнится с игрой на сцене, как в обычных турнирах, но драйв от победы все равно есть», — объяснил Томилов
«JENYAOOO» Евгений.

Для любителей онлайн-сражений «Ростелеком» предлагает подключить тариф «Игровой» для домашнего интернета со скоростью до 200 Мбит/с и уникальными бонусами. Партнерами «Игрового», разработанного специально под потребности геймеров, являются производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте gg.rt.ru и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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