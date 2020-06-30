30.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде

17:45 30.06.2020 Фото: кремлин.ру
0

Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который «столько обещал народу», поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.

Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
По мнению парламентария, глава страны не знает, что делать с государством

Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский оказался последним президентом страны, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова приводятся на сайте партии.

Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который «столько обещал народу», поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.

Теперь, считает депутат, президент «73 процентов украинцев» начинает «заигрывать» с 20 процентами тех, кто за него не голосовал. По мнению парламентария, глава страны не знает, что делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — заключил Рабинович.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Больше не будет президентов в Украине?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оклады военнослужащим и силовикам повысил Мишустин
20:36 30-06-2020
Оклады военнослужащим и силовикам повысил Мишустин
Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам
20:26 30-06-2020
Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам
Дикие игры: дети закопали 8-летнего брата в песок на пляже в Анапе. Ребенок захлебнулся песком. Родители спали в палатке
20:14 30-06-2020
Дикие игры: дети закопали 8-летнего брата в песок на пляже в Анапе. Ребенок захлебнулся песком. Родители спали в палатке
БердскГубернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6
20:03 30-06-2020
Губернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6
БердскБереги голову 1 июля: жара в +32 поглотит Бердск, а утро начнется с тумана
19:54 30-06-2020
Береги голову 1 июля: жара в +32 поглотит Бердск, а утро начнется с тумана
Обращение: Лидер России Владимир Путин обратился к нации 30 июня 2020 года. Читайте слова президента 1
18:14 30-06-2020
Обращение: Лидер России Владимир Путин обратился к нации 30 июня 2020 года. Читайте слова президента
БердскСколько бригад "скорой" ездят к больным и берут мазки на COVID-19 в Бердске, ответил Хальзов 2
18:05 30-06-2020
Сколько бригад
Бердск«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением 26
18:02 30-06-2020
«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением
БердскДавайте повзаимодействуем: Требует сказать, "сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию", чиновница из мэрии Бердска 78
18:01 30-06-2020
Давайте повзаимодействуем: Требует сказать,
БердскПахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска 3
18:00 30-06-2020
Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска