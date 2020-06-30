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Незаконность повышения тарифов на тепло признал апелляционный суд в Новосибирской области

17:00 30.06.2020 Фото: tOrange.biz
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Ранее руководство новосибирского филиала СГК заявляло, что не согласно с решением департамента по тарифам: «Это принципиальный вопрос. Без обновления нужного количества сетей число дефектов будет расти».

Незаконность повышения тарифов на тепло признал апелляционный суд в Новосибирской области
В мае прошлого года ФАС РФ удовлетворила заявление «Сибэко» о повышении тарифов на тепло в Новосибирской области в 2019 году

Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалоб ФАС РФ и АО «Сибэко» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) на решение суда, признавшего незаконным повышение тарифов на тепловую энергию в Новосибирской области. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте суда.

В мае прошлого года ФАС РФ удовлетворила заявление «Сибэко» о повышении тарифов на тепло в Новосибирской области в 2019 году. Рост составил 7,3% вместо 3,2%, которые изначально были утверждены региональным департаментом по тарифам. Не согласившись с эти решением, департамент по тарифам региона обратился в арбитражный суд Москвы.

Ранее руководство новосибирского филиала СГК заявляло, что не согласно с решением департамента по тарифам: «Это принципиальный вопрос. Без обновления нужного количества сетей число дефектов будет расти. Все дополнительные средства будут направлены до копейки на ремонт».

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