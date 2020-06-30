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Погибли в коллекторе очистных сооружение трое рабочих в Иркутской области

13:23 30.06.2020 Фото: Прокуратура Иркутской области
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Днем 29 июня на территории Вихоревского городского поселения работники предприятия, в возрасте от 38 до 63 лет, производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошел несчастный случай.

Погибли в коллекторе очистных сооружение трое рабочих в Иркутской области
Несчастный случай произошел в колодце

Прокуратурой Братского района организована проверка по факту гибели трёх работников ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания».

На место происшествия выехал заместитель прокурора Братского района для координации действий следственно-оперативной группы и обеспечения законности проводимых мероприятий.

Предварительно установлено, что 29 июня 2020 года в дневное время на территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения работники предприятия, в возрасте от 38 до 63 лет, производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошел несчастный случай.

По результатам проведённых проверочных мероприятий прокуратурой района будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Источник: irkproc

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