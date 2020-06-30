Погибли в коллекторе очистных сооружение трое рабочих в Иркутской области

Прокуратурой Братского района организована проверка по факту гибели трёх работников ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания».
На место происшествия выехал заместитель прокурора Братского района для координации действий следственно-оперативной группы и обеспечения законности проводимых мероприятий.
Предварительно установлено, что 29 июня 2020 года в дневное время на территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения работники предприятия, в возрасте от 38 до 63 лет, производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошел несчастный случай.
По результатам проведённых проверочных мероприятий прокуратурой района будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
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