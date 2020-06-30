Данные экзитполов по голосованию в Конституцию озвучили в России

Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос.

Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа — 29,4%

По данным экзитпола ВЦИОМ за четыре дня голосования, поправки в Основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных. Против высказались 23,6%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ провел экзитпол (опрос на выходе с избирательных участков) на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

По состоянию на 28 июня 2020 г. (на 21.00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163,124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа — 29,4%.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76,0% россиян.

Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян.

В таблицах приводятся результаты четырех дней опросов ВЦИОМ (25-28 июня) на выходе из избирательных участков.