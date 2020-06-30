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Следите за мочой! Особенно в жару! Идите и проверьте цвет мочи! Призывает самый важный доктор страны Мясников

12:46 30.06.2020 Фото: Скрин
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Надо следить за мочой: она должна быть светлой. Если моча становится интенсивно желтой, темной, уменьшается в количестве, значит, вы обезвожены, — отметил Мясников. Посмотри видео.

Следите за мочой! Особенно в жару! Идите и проверьте цвет мочи! Призывает самый важный доктор страны Мясников
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, заявил, что россиянам стоит следить за мочой во время жары. В эфире передачи «О самом главном» он пояснил, что следование этому совету поможет определить, обезвожен ли организм.

-Надо следить за мочой: она должна быть светлой. Если моча становится интенсивно желтой, темной, уменьшается в количестве, значит, вы обезвожены, — отметил Мясников. Доктор рассказал, что в национальных парках Австралии внутри туалетов есть специальная шкала с цветами мочи.

По словам врача, мочегонные средства при этом принимать во время жаркой погоды не стоит. Он также посоветовал в жару следовать чувству жажды, а не голода.

-Должен быть доступ к несладкой воде, — сообщил доктор. Продукты в жару Мясников призвал хранить в холодильнике. Есть он посоветовал в первую очередь фрукты и овощи, а не мясо.

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От редакции

Следите за мочой?

Аноним, 30 июня 2020 13:03
И это типа главный доктор кремлёвской больнички Неудивительно что реально лечиться всё руководство РФ предпочитало и предпочитает у немецких докторов.

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