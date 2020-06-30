30 июня — Международный день астероида

75 лет назад (1945) в СССР были восстановлены отпуска. Что еще связано с датой — 30 июня?

126 лет назад (1894) был открыт лондонский мост — Тауэр бридж

Международный день парламентаризма.

Памятная дата ООН, учреждённая резолюцией Генеральной ассамблеи организации в мае 2018 года. Идея её создания была выдвинута на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая прошла в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Международный день парламентаризма установлен в честь первого заседания МПС, которое прошло 30 июня 1889 года.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

Этот профессиональный праздник установлен приказом Федеральной службы исполнения наказаний 20 марта 2008 года.

Датой основания службы охраны уголовно-исполнительной системы, как самостоятельного подразделения, принято считать 30 июня 1994 года. В этот день приказом МВД России функции охраны исправительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы.

Международный день астероида.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2016 года. Она приурочена к годовщине падения Тунгусского метеорита.

112 лет назад, в 1908 году, над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) пролетел гигантский шар-болид, полёт которого сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился мощным взрывом. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, а также пострадали люди.

Ученые выдвинули множество гипотез произошедшего. Одна из них — падение гигантского метеорита. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера. Другие исследователи заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму «бабочки», что указывает на то, что взрыв произошел не при столкновении небесного тела с Землей, а ещё в воздухе на высоте 5-10 километров.

Существуют также такие версии как катастрофа космического корабля, летевшего к нам с Марса, столкновение Земля с облаком космической пыли и ещё около 100 теорий.

В район Тунгусской катастрофы регулярно отправляются российские, а также международные экспедиции из Польши, Италии, Чехии, Германии. Но тайна Тунгусского метеорита ещё так и не раскрыта.

49 лет назад (1971) при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11»

В апреле 1971 года в космос была выведена первая в мире советская орбитальная станция «Салют». К работе на ней готовились сразу три экипажа: основной (Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников), дублирующий (Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин) и резервный (Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев).

Первым к станции отправился экипаж Владимира Шаталова. «Союз-10» состыковался со станцией, но перейти на «Салют» им не удалось. Космонавты были вынуждены вернуться на Землю.

К новому старту стали готовиться дублеры, однако за двое суток до полёта медики не позволили лететь бортинженеру Валерию Кубасову. Было принято решение, что к станции полетит экипаж Георгия Добровольского.

6 июня 1971 года «Союз-11» был успешно выведен на орбиту. На следующий день космонавты пристыковались к «Салюту» и приступили к расконсервации станции и работе на орбите. За 23 дня экипаж Георгия Добровольского провел ряд уникальных экспериментов.

30 июня, когда они уже спускались на Землю, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой.

Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание, и не смогли закрыть клапан. Из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб.

75 лет назад (1945) в СССР были восстановлены отпуска.

Ежегодные отпуска в нашей стране были установлены в 1918 году. Рабочим и служащим, которые проработали непрерывно не менее полугода, предоставлялся оплачиваемый отпуск продолжительностью две недели. Для работников, занятых на производстве с вредными и опасными условиями труда, предусматривались более длительные отпуска. В апреле 1930 года были утверждены «Правила об очередных и дополнительных отпусках». Продолжительность основного отпуска составляла 12 рабочих дней, к ним присоединялись еженедельные выходные дни и другие нерабочие дни, приходящиеся на отпуск, а также дополнительные отпуска.

После начала Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» на всех предприятиях и учреждениях были отменены очередные и дополнительные отпуска и заменены на денежную компенсацию.

После окончания Великой Отечественной войны, 30 июня 1945 года, Президиум Верховного Совета СССР подписал указ, согласно которому отпуска восстанавливались, а выплата денежных компенсаций прекращалась.

76 лет назад (1944) постановлением Совета народных комиссаров СССР учреждена Академия медицинских наук СССР при Наркомате здравоохранения СССР.

Инициатива создания Академии медицинских наук (АМН) принадлежала хирургу, основоположнику отечественной нейрохирургии Николаю Бурденко. Он же стал её первым президентом. В состав академии постоянно входило более 100 действительных членов и свыше 150 членов-корреспондентов. С 1961 года в состав АМН стали избираться иностранные члены.

В 1992 году была образована Российская академия медицинских наук (РАМН) как преемник Академии медицинских наук СССР. В ее составе было три профильных отделения (клинической медицины, медико-биологических наук и профилактической медицины), а также два региональных — Сибирское и Северо-Западное.

В 2013 году в рамках реформы Российской академии наук произошло объединение РАМН и Российской академии сельскохозяйственных наук с РАН.

95 лет назад (1925) был основан Государственный природный заповедник «Столбы» (ныне — национальный парк «Красноярские Столбы»).

Он был создан постановлением Енисейского губисполкома по инициативе жителей Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг уникальных скал — сиенитовых останцев. В 2019 году постановлением Правительства РФ природный заповедник был преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы».

Он расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Площадь парка — 47 219 га. Ежегодно его посещают свыше 1,1 миллиона человек.

111 лет назад (1909) в составе Приамурского генерал-губернаторства была образована Сахалинская область.

Освоение Сахалина и Курильских островов началось в ХVII — XVIII веках, с походов русских землепроходцев и мореходов. В XIX веке на острове появились русские военные посты и первые крестьянские поселения.

В 1908 году департамент общих дел Министерства внутренних дел представил на рассмотрение III Государственной Думы законопроект об административном переустройстве Приморской области и острова Сахалин. 30 июня 1909 года был принят закон, согласно которому «из принадлежащей России части о. Сахалин» была образована самостоятельная Сахалинская область с центром в посту Александровском, общей площадью 33 400 кв. вёрст.

Во время Гражданской войны и иностранной интервенции Япония в 1920 году оккупировала принадлежавшую России северную часть острова. Японские войска были выведены с Сахалина спустя пять лет.

В мае 1925 года в пределах Северного Сахалина был образован Сахалинский округ, с октября 1932 года — Сахалинская область в составе Дальневосточного, а позднее Хабаровского края.

После победы во Второй мировой войне Советский Союза вернул себе Южный Сахалин и Курильские острова.

В современных границах Сахалинская область образована 2 января 1947 года и выделена в самостоятельную область Российской Федерации.

157 лет назад (1863) император Александр II утвердил Общий устав императорских российских университетов

Первый такой документ был утвержден в 1804 году. Согласно нему, университеты возглавляли Советы профессоров, которые избирали ректора, определяли порядок учебного процесса и являлись Учёным советом и высшей инстанцией университетского суда.

Во времена царствования императора Николая I был установлен новый Устав, который лишал университеты самостоятельности. Руководство высшими учебными заведениями перешло к попечителям учебных округов, которые в свою очередь подчинялись Министерству народного просвещения. Ректоров утверждал император, а профессоров — попечители.

Устав 1863 года стал самым либеральным из всех университетских уставов дореволюционной России. Его действие распространялось на пять существовавших к тому времени российских университетов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский и Киевский.

Были восстановлены права Совета профессоров и университетский суд, вдвое увеличены денежные оклады профессорам и преподавателям.

Каждый университет должен был иметь четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Увеличивалось число штатных профессоров, а также вводились новые дисциплины и открывались новые кафедры.

В 1884 году был введён Университетский устав, который вновь упразднял автономию университетов.

86 лет назад (1934) в Мюнхене по личному распоряжению Адольфа Гитлера прошла операция под кодовым названием «Ночь длинных ножей».

В ходе операции отряды эсэсовцев расстреляли начальника штурмовых отрядов Эрнста Рема и его сторонников.

Штурмовые отряды (СА), созданные Эрнстом Ремом в 1921 году, были полувоенными соединениями Национал-социалистической рабочей партии Германии. Они сыграли важную роль в росте политического влияния Адольфа Гитлера. После его прихода к власти штурмовые отряды были превращены во вспомогательную полицию, несли охрану в концлагерях, а также осуществляли некоторые виды военной и полувоенной подготовки. В рядах СА (их в начале 1934 года насчитывалось свыше 3 миллионов человек) стало расти недовольство. Распространялось мнение о предательстве Гитлера и необходимости второй «истинно социалистической» революции. В свою очередь против штурмовых отрядов было настроено германское верховное главнокомандование Г. Геринг, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, М.Борман и др. Чтобы дискредитировать Рема в глазах Гитлера, они обвинили его в заговоре и стремлении к государственному перевороту.

30 июня 1934 года руководство СА под предлогом проведения совещания были собраны в баварском курортном местечке Бад-Висзе недалеко от Мюнхена, где в ночь на 1 июля их арестовали, а позднее без суда и следствия расстреляли. Также были арестованы и уничтожены руководители штурмовых отрядов в крупных городах. Всего, по различным оценкам, во время «Ночи длинных ножей» были убиты от 150 до 200 человек, точное число лиц, арестованных и осуждённых к тюремному заключению, неизвестно.

126 лет назад (1894) был открыт лондонский мост — Тауэр бридж.

Его построил инженер Хорасом Джонсом. Конструкция моста очень интересная: он одновременно и разводной, и висячий. Когда нижний центральный пролет разводится для прохода судов, верхняя галерея, на которую ведут лестницы в обеих башнях, остается открытой для пешеходов. За более чем сто лет существования Тауэр бридж стал визитной карточкой Лондона. С его башен открывается прекрасный вид на город.