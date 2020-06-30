Навести проклятие непросто: для этого человек должен обладать определенными магическими способностями. И часто люди преувеличивают?

Экстрасенсы и практики говорят, что только четверть случаев действительно оказывается направленным негативным воздействием

Как понять, что вас прокляли

Наличие порчи или сглаза на человеке всегда проявляется неприятностями и плохим самочувствием. Однако существует несколько на первый взгляд незначительных признаков, указывающих на наличие проклятия.

Нередко мы можем услышать о том, что кто-то оказался жертвой сглаза или порчи. Экстрасенсы и практики говорят, что только четверть случаев действительно оказывается направленным негативным воздействием: зачастую люди склонны преувеличивать грозящую им опасность.

Но, к сожалению, возможность проклятия доказана биоэнергетиками, и есть несколько признаков, безошибочно указывающих на направленное разрушающее воздействие.

Как можно проклясть человека

Деструктивная энергия, направленная на биополе человека, в народе называется сглазом, порчей или проклятием. Все они имеют одно происхождение и отличаются только силой воздействия. Проклятие считается самым сильным направленным негативом: в отдельных случаях оно даже может привести к смертельной болезни или спровоцировать внезапную трагическую смерть.

Проявление негатива может происходить по разному, но начало всегда одно: сильные негативные эмоции, такие, как гнев, ненависть и зависть. Неслучайно именно эти эмоции считаются «главными» из 7 страстей, разрушающих энергетику и приводящих к болезням и недугам.

Если вы перешли дорогу человеку, обладающему сильной энергией или врожденным даром, но не осознающему своей силы, он или она может проклясть, не понимая всего ужаса своих действий. В этом случае избавиться от проклятия или порчи будет проще всего.

Но, по словам практикующих экстрасенсов, часто серьезные проклятия делаются совершенно осознанно: существует несколько способов направить на другого человека мощную волну негативной энергии.

Устное проклятие. Этот способ кажется самым простым, но требует самой большой магической силы. Слова проклятия говорятся на ветер или в спину недоброжелателя. Признаками такого воздействия являются внезапно возникшая сильная головная боль, бессонница и беспричинные слезы.

Проклятие с помощью вольта. По мнению экстрасенсов, этот способ самый трудоемкий и требует не только определенных знаний в области эзотерики, но и четкого сформированного намерения. Негатив вкладывается в куклу, слепленную из воска и волос «жертвы».

Это воздействие проще всего определить: резкое обострение хронических заболеваний, кошмарные сны и дурные предчувствия наваливаются разом, а суицидальные мысли поселяются где-то на краешке сознания, постепенно занимая все больше места.

Проклятие по фото. Этот вид деструктивного воздействия может не уступать по силе проклятию с помощью вольта, но проявляется не сразу. Такой способ также требует подготовки, а на тонком плане выглядит как серая пелена, опутывающая ауру человека, словно паутина.

К «симптомам» такого воздействия экстрасенсы относят апатию, чувство дезориентации во времени и пространстве, отказ от еды и внезапно появившийся страх или отвращение к собственному отражению в зеркале.

Эти признаки могут усиливаться или пропадать: все зависит от силы намерения и глубины негативного посыла. К тому же, в отличии от простого сглаза, навести проклятие непросто: для этого человек должен обладать определенными магическими способностями. Безвыходных ситуаций не бывает: если вы опасаетесь негативных воздействий, следует укрепить свою природную защиту с помощью специальных техник.