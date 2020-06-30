Не называй сына этими именами. Из всего 3. И именно они сделают его несчастным

Издревле выбор имени будущего малыша был сокровенным и мистическим обрядом у родителей

Список мужских имен, которые могут принести несчастье своим владельцам

Издревле выбор имени будущего малыша был сокровенным и мистическим обрядом у родителей. Они обращались за помощью к жрецам, чтобы те составили подробный астрологический прогноз и помогли выбрать имя будущему наследнику. В наши дни астрология имени вновь набирает популярность. О том, какие имена выбирать не стоит рассказала ясновидящая Галина Янко .

«Важно просто для себя понимать какие имена для мальчиков изначально несут для обладателя сложную судьбу. порой мы сами не подозреваем, что называя ребенка тем или иным именем мы заранее программируем его на некоторые события в его жизни», – рассказала она «Утру».

Однако и тут могут быть и исключения из правил. Не стоит относится фанатично к предсказаниям и прогнозам. Итак начнем с самых распространенных имен.

Сергей

Люди с таким именем склонны к перепадам настроения, повышенной эмоциональности. Они – творческие и увлекающиеся натуры. Часто пускаются в аферы, которые могут сыграть с ними злую шутку. Они достаточно чувствительны, и ставят это превыше всего. Они не находят поддержки в бизнесе среди своих коллег, порой имеют серьезные финансовые проблемы с партнерами. Иногда все эти стычки доходят до драк, со всеми вытекющими отсюда последствиями.

Юрий

Не всегда обладатель этого имени счастлив и доживает до преклонных лет. Они часто теряют друзей, меняют сферы деятельности, у них рушится бизнес. Могут много раз за всю свою жизнь начинать все с нуля. У кого то это сказывается на нервной системе, люди порой могут потерять рассудок и по итогу оказаться в психиатрической клинике. Имя несет в себе тяжелый посыл. Возможно и суицидальные наклонности. Но конечно не стоит забывать о дне и месяце и годе, тк как от этого тоже зависит судьба человека с этим именем.

Вадим

Этих людей нужно держать под постоянным контролем. Они люди – ходячие проблемы. Они изначально ищут на свою голову какие то приключения. Эти люди склонны к алкоголизму и игромании. Все это может привести к тюрьме или еще хуже к ранней смерти. Вся жизнь людей с таким именем бесспорядочна и хаотична. Они постоянно попадают в какие-то сложные ситуации и катастрофы.

Если посмотреть ситуацию в целом, не опираясь на конкретные имена, то совет – не называть детей именем умерших родственников с тяжелой судьбой. Ребенок невольно проживет жизнь этого человека, как бы отыгрывая то, что не успел отыграть. Еще есть одна примета, если сына назвать именем его отца, то кто-то из них может рано уйти из жизни.