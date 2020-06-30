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«Не от коронавируса, а от других болезней боимся умереть»: Не ставят капельницы в закрытых стационарах ЦГБ в пандемию пациентам в Бердске

21:45 30.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Бердчане продолжают обращаться в редакцию с жалобами на отсутствие медицинской помощи. Стационары закрыты по приказу Минздрава. Но в экстренных случаях должны госпитализировать, пояснила главврач Алла Дробинская.

Не от коронавируса, а от других болезней боимся умереть: Не ставят капельницы в закрытых стационарах ЦГБ в пандемию пациентам в Бердске
Коронавирус никак не отступает в регионе

Боится умереть без капельницы при эндокринном забеливании жительница Бердска Елена. Она обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на то, что не может получить лечения из-за ограничений по коронавирусу. Стационары просто закрыты.

— У нас можно умереть не от коронавируса, так от сопутствующего! Врач эндокринолог назначил капельницы, но парадокс в процедурном отказались их ставить, так как у них карантин. Кто сталкивался с этим безобразием? Ведь другие болезни же никто не отменял! — возмущена Елена.

Ситуацию прокомментировала главный врач Центральной городской больницы Алла Дробинская. Она подтвердила, что дневной стационар по приказу минздрава Новосибирской области №198Н пока не работает.

— В городе сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с этим же приказом, если человеку капельница требуется для неотложной помощи, то пациент должен обратиться к своему лечащему врачу с просьбой рассмотреть вопрос о госпитализации. В рамках госпитализации капельницу должны проставить, если человеку нужна экстренная помощь, — уточнила Алла Николаевна 30 июня.

Напомним, что с такой же проблемой столкнулись и другие жители Бердска. Они возмущены тем, что их отправили проставлять в платные клиники. Свою историю рассказывала инвалид Любовь Иванкова. У нее был порок сердца, а во время операции на нем, случился инсульт. Кроме того в ее списке болезней сахарный диабет и бронхиальная астма.

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От редакции

Есть проблемы с капельницами?

Ксенечка, 30 июня 2020 15:34
Какая у нас умная глав врач, просто сил нет. Из-за капельницы прям разбежались они госпитализировать. Решение проблемы от нее так и не прозвучало, если из 100 тысячного города все нуждающиеся в капельницах пойдут за направлениями на госпитализацию.......тушите свет.
лена, 30 июня 2020 16:21
Такая же история только из женской консультации меня отправили в платную больницу

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