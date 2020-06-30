«Не от коронавируса, а от других болезней боимся умереть»: Не ставят капельницы в закрытых стационарах ЦГБ в пандемию пациентам в Бердске

Бердчане продолжают обращаться в редакцию с жалобами на отсутствие медицинской помощи. Стационары закрыты по приказу Минздрава. Но в экстренных случаях должны госпитализировать, пояснила главврач Алла Дробинская.

Коронавирус никак не отступает в регионе

Боится умереть без капельницы при эндокринном забеливании жительница Бердска Елена. Она обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой на то, что не может получить лечения из-за ограничений по коронавирусу. Стационары просто закрыты.

— У нас можно умереть не от коронавируса, так от сопутствующего! Врач эндокринолог назначил капельницы, но парадокс в процедурном отказались их ставить, так как у них карантин. Кто сталкивался с этим безобразием? Ведь другие болезни же никто не отменял! — возмущена Елена.

Ситуацию прокомментировала главный врач Центральной городской больницы Алла Дробинская. Она подтвердила, что дневной стационар по приказу минздрава Новосибирской области №198Н пока не работает.

— В городе сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с этим же приказом, если человеку капельница требуется для неотложной помощи, то пациент должен обратиться к своему лечащему врачу с просьбой рассмотреть вопрос о госпитализации. В рамках госпитализации капельницу должны проставить, если человеку нужна экстренная помощь, — уточнила Алла Николаевна 30 июня.

Напомним, что с такой же проблемой столкнулись и другие жители Бердска. Они возмущены тем, что их отправили проставлять в платные клиники. Свою историю рассказывала инвалид Любовь Иванкова. У нее был порок сердца, а во время операции на нем, случился инсульт. Кроме того в ее списке болезней сахарный диабет и бронхиальная астма.