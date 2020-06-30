Опасен ли парад планет 4 июля 2020 года и где его увидеть?

Уже скоро состоится одно из самых грандиозных событий в истории человечества, а именно парад всех 9 планет и многим интересно, где его можно будет наблюдать. Могут произойти грандиозные перемены в жизни человечества.

Некоторые учёные даже предупреждают о том, что пандемия коронавируса может стать еще большей и распространяться с еще большей силой по планете Земля

парадов планет было весьма много, однако они были не столь мощными. А на этот раз в одну линию выстроятся все 9 планет Солнечной системы, что не мало важно.

Парад планет 4 июля 2020 года можно увидеть в небе

Некоторые учёные даже предупреждают о том, что пандемия коронавируса может стать еще большей и распространяться с еще большей силой по планете Земля. Однако, что будет на самом деле никто не знает.

По словам официальной науки, парад планет – это красивое зрелище и человечество может наблюдать его буквально через несколько дней. Это явление считается весьма загадочным и необыкновенным. Оно как привлекает людей, так и пугает, и отталкивает. Ведь никто не знает. что может произойти, когда все девять планет выстоятся в один ряд и как это повлияет в конечном итоге на планету Земля.

Некоторые учёные и вовсе предупреждают о том, что начнутся землетрясения, мощные вулканы проснутся или начнут происходить другие катаклизмы. Еще с давних времен с парадом планет связывали те перемены, которые происходили на планете Земля. А в летописях и вовсе можно увидеть записи о начале войны, разрушениях, а также голоде после парада планет. Для того, чтобы лучше понять, что может произойти и чего ожидать, следует обратиться к истории человечества.

Например, один из парадов состоялся в далеком 1962 году, а именно 2 февраля. В скором времени после этого астрономического события начался всемирно известный Карибский кризис. Кроме того, другой крупный парад планет состоялся буквально в 80-е годы прошлого столетия, а именно в 1982 году. Тогда же из жизни ушел советский лидер Леонид Брежнев, а в скором времени началась знаменитая советская перестройка.

Но это еще не все мощные парады, известные человечеству. Так, в 1989 году, в декабре месяце произошел еще один мощный парад планет. Тогда в один ряд выстроились целых девять планет. Далее состоялся разрыв Варшавского договора и такой страны, как СССР больше не существовало с тех самых пор.

Парад планет, что можно от него ждать

Многие задаются вопросом, что значит парад планет. На самом деле — это такое явление, когда все планеты или несколько находятся в одном секторе. Это можно увидеть в ночном или же в дневном небе своими глазами. Есть большой парад планет. а есть и малый. В первом участвуют много планет сразу. А вот в малом всего лишь несколько. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что малый парад из трех планет вообще можно увидеть на самом деле каждый год. Но не везде люди могут увидеть это явление своими глазами.

В одних широтах парад видно отлично, а в других и вовсе не виден. И если не знать по новостям об этом астрономическом событии, то его даже можно не увидеть и не понять, что он состоялся. Также стоит подчеркнуть тот факт, что во время парада планет активность Солнца значительно увеличивается. А это уже оказывает весьма сильное влияние на людей. Большинство становятся весьма неадекватными и могут совершать странные поступки, которые не поддаются никакой логике.

В результате могут происходить народные волнений, противостояния и даже революции. Буквально в начале этого 2020 года малый парад планет уже состоялся. Именно с ним многие связывают начало всемирной пандемии под названием коронавирус. А во время парада 4 июля все планеты солнечной системы выстроятся в одну линию. Иными словами, это будет большой парад планет. Многие считают, что после него смертельная инфекция вируса начнет распространяться сильнее. Могут активизироваться вулканы и землетрясения, а также начаться третья мировая война.