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Как проголосовать по поправкам в Конституцию России пациентам с подозрением на COVID-19 в Бердске: Читайте инструкцию

14:16 30.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выезд к зараженным коронавирусом не осуществляется, уточнила председатель ТИК Наталья Фокина.

Как проголосовать по поправкам в Конституцию России пациентам с подозрением на COVID 19 в Бердске: Читайте инструкцию
1 июля-общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ

Участники голосования по поправкам в Конституцию, находящиеся на вынужденной самоизоляции с подозрением на COVID-19, могут проголосовать, наравне с остальными, вызвав комиссию на дом. Об этом сообщила председатель ТИК Бердска Наталья Фокина.

— Избиратели, которые ждут тест на коронавирус должны совершить звонок в УИК по месту прописки и подать заявку для вызова сотрудников комиссии на дом. Мы предоставляем возможность проголосовать желающим с подозрением на COVID-19, но тем не менее заботимся о безопасности наших сотрудников, поэтому люди должны предупредить участковую комиссию о произошедшей с ними ситуации. Необходимо упомянуть, что они ждут результаты теста на коронавирус. Участковая комиссия предпримет все меры повышенной защиты и готовности, — рассказала Наталья Валерьевна.

Кроме того, председатель ТИК Бердска подчеркнула, что выезд к зараженным коронавирусом с целью проведения голосования не осуществляется.

— К больным коронавирусом людям мы не едем. У нас есть рекомендация Роспотребнадзора о том, что если в УИК нет медицинских работников и если члены комиссии беспокоятся о своем здоровье, то мы в такие места не едем. Мы должны быть защищены, — упомянула Наталья Фокина.

Таким образом, желающему проголосовать с подозрением на COVID-19 необходимо:

1. Позвонить в свой избирательный участок.
2. Оставить заявку.
3. Предупредить членов УИК о ситуации для принятия ими усиленных мер готовности.
4. Ждать приезда комиссии.

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно до 1 июля включительно.

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