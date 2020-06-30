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Пробил ножом крупный кровеносный сосуд случайному прохожему пьяный пенсионер в Новосибирске. Он умер

16:21 30.06.2020 Фото: Flickr
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Суд приговорил 63-летнего мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пробил ножом крупный кровеносный сосуд случайному прохожему пьяный пенсионер в Новосибирске. Он умер
Дегтяренко нанес клинком ножа потерпевшему один удар в шею

Ленинский районный суд г. Новосибирска 12 марта 2020 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Новосибирска 63-летнего Владимира Дегтяренко.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В суде установлено, что днем 02 сентября 2019 года на аллее около дома по ул. Ватутина, 16 в г. Новосибирске между ранее незнакомыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, Дегтяренко и мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта Дегтяренко нанес клинком ножа потерпевшему один удар в шею.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия от колото-резанного ранения шеи с повреждением крупного кровеносного сосуда.

Суд приговорил Дегтяренко к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.

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