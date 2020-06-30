Этого недостаточно: новосибирские экономисты оценили антикризисные меры правительства

23 июня в своём обращении в гражданам президент России Владимир Путин предложил ввести несколько налоговых новшеств. Как оценивают эти шаги экономисты и что предлагают для выхода из кризиса в период пандемии?



В частности, президент России заявил, что с 1 января будущего года увеличится ставка налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов — для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.

Он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагается направить на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

Кроме этого Владимир Путин предложил снизить налоги и страховые взносы для IT-отрасли.

— Будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 процентов до 3 процентов. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Решения главы государства и общие тенденции в экономике «Свидетель» попросил прокомментировать новосибирских экономистов.

Тенденции угрожающие

Доктор экономических наук, профессор НГТУ Борис Лавровский считает, что прогрессивную шкалу налогов нужно было ввести давным-давно.

— Президент не решался и сейчас не решается трогать богатых: 13 или 15 процентов — это одно качество. Нужно выходить по крайней мере на 28-30 процентов, то есть движение правильное, но интенсивность должна быть намного выше.

Ничего хорошего в плане экономического развития в ближайшее время нам ожидать не приходится. Тенденции угрожающие, они такие давно и имеют долговременный характер. К счастью, нам удалось подкопить немного денег в фонде национального благосостояния и хоть как-то сгладить последствия пандемии. Но общая-то тенденция угрожающая! Темпы нулевые, экономика не развивается, никто не инвестирует в страну: ни свои, ни чужие.

Вы знаете, что инвестиции в основной капитал, то есть вложения в развитие предприятия, реконструкцию, модернизацию, расширение, в 2020 году меньше, чем в 1990-м! Но ведь всё устаревает, нужно вводить новые технологии, покупать новое оборудование, иначе ничего конкурентоспособного не произведёшь.

Зайдите в любой магазин технически сложной продукции. Я был в магазине, торгующем газонокосилками, снегоуборочными машинами и инструментами. Спрашиваю: «Что у вас есть отечественного производства?». Мне показывают лопату. Да, хорошая лопата, но это лопата!

Почему так происходит? Иностранный капитал, понятно, особенно после 2014 года, в Россию не идёт. Что касается своих, то сказывается родовая травма приватизации: люди за бесценок схватили огромное богатство и выжимают из него последние соки. Как переломить ситуацию? Нужно сделать инвестиционный климат более благоприятным, более дружественным, чтобы они захотели вкладываться. Пока этого не произойдёт, экономика страны будет показывать нулевые темпы роста. Но сейчас никаких признаков улучшения нет.

Нужно менять бизнес-среду

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, кандидат экономических наук Ольга Валиева также оценивает меры поддержки населения и бизнеса как недостаточные.



— Выплаты субсидий физическим и юридическим лицам – меры важные и нужные, они позволяют какое-то время держаться на уровне простого существования. Но в текущих условиях закредитованности, потери рабочих мест, роста цен и тарифов, размеры выплат населению недостаточны, — говорит Ольга Валиева.

Переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц, о которой давно уже говорили, сейчас не очень своевременная мера. В условиях падения доходов и замедления темпов экономического роста, она не сыграет значимую роль. Как правило, в период кризисов налоги рекомендуется снижать, а не поднимать, для того чтобы оказать общий оздоравливающий эффект для экономики.

Что касается IT-сферы, то на сегодняшний день – это единственный сектор в стране, который растёт быстрыми темпами, сохраняет конкурентоспособность на мировом рынке и имеет достаточно высокий экспортный потенциал. И это единственная часть (в совокупности с высокотехнологичным бизнесом и биотехом) национальной экономики, которая способна изменить её структуру и помочь соскочить с «сырьевой иглы». Но простого снижения налогов недостаточно.

Необходимо полностью менять институциональную и бизнес-среду. А когда в стране открывают уголовные дела по любому поводу и без, растут риски недружественных поглощений, ужесточаются контрольно-надзорные функции, непомерно растут размеры штрафов, простыми налоговыми льготами экономику и отдельный сектор не поднять.