Выпустил на свободу обвиняемых в групповом изнасиловании экс-полицейских суд Екатеринбурга

Обвиняемые считают, что потерпевшая оказывала интимные услуги, поэтому можно было ее насиловать

В Ленинском суде Екатеринбурга прошло очередное закрытое заседание по громкому делу о групповом изнасиловании в автомобиле ППС 22-летней уроженки Казахстана. Заслушали четверых свидетелей обвинения — это сотрудник сауны, водитель, возивший потерпевшую, ее подруга и один из полицейских. Также суд согласился изменить обвиняемым силовикам меры пресечения с домашнего ареста на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей. Об этом Е1.RU рассказал адвокат девушки Алексей Бушмаков.

— Я удовлетворен тем, как выступили свидетели, они подтвердили свои ранее данные показания, но я разочарован тем, что суд изменил обвиняемым меру пресечения, — отметил Алексей Бушмаков.

По мнению Бушмакова, на девушку психологически давит то, что предполагаемые насильники на свободе. Когда полицейские были в СИЗО или под домашним арестом, она жила спокойно, а теперь боится, зная, что они свободно гуляют по улицам. Кроме того, защитник одного из подсудимых Светлана Брагина угрожала девушке высылкой из страны из-за отсутствия у нее регистрации.

Бушмаков также подчеркнул, что противоположная сторона пытается переквалифицировать дело об изнасиловании на секс по обоюдному согласию, чтобы состава преступления не было.

— Они считают, что потерпевшая оказывала интимные услуги, поэтому можно было ее насиловать. Раз она была без регистрации и сама допустила правонарушение, ее вообще надо выслать из страны. Таким образом, они пытаются оправдать поведение подсудимых, раз она такая плохая, то ничего страшного не произошло и можно делать с ней что угодно, — отметил адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, что троих сотрудников патрульно-постовой службы обвинили в изнасиловании девушки прямо в служебной машине. Это случилось 18 августа 2019 года, полицейских задержали через несколько дней. Бессарабова и Тропина взяли под стражу и отправили в СИЗО, третий фигурант дела Вадим Мустафин все это время находился под домашним арестом. Бессарабова и Тропина 18 февраля Ленинский районный суд отпустил из СИЗО под домашний арест. Скандальная история вызвала череду увольнений в структуре областного полицейского главка: службу покинул один из генералов, а также наказаны 17 офицеров.