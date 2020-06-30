30.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Ярилин день отмечается 1 июля 2020 года. На Ярилу ждали сверхъестественных явлений

23:06 30.06.2020 Фото: Яндекс.Дзен
0

Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась.

Ярилин день отмечается 1 июля 2020 года. На Ярилу ждали сверхъестественных явлений
На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход

До сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

Источник: calend.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы помните о языческих корнях?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Счастливые имена для детей, рожденных в июле 2020 года
23:06 30-06-2020
Счастливые имена для детей, рожденных в июле 2020 года
Ярилин день отмечается 1 июля 2020 года. На Ярилу ждали сверхъестественных явлений
23:06 30-06-2020
Ярилин день отмечается 1 июля 2020 года. На Ярилу ждали сверхъестественных явлений
Опасен ли парад планет 4 июля 2020 года и где его увидеть? 4
22:08 30-06-2020
Опасен ли парад планет 4 июля 2020 года и где его увидеть?
Обращение: Лидер России Владимир Путин обратился к нации 30 июня 2020 года. Читайте слова президента 3
22:06 30-06-2020
Обращение: Лидер России Владимир Путин обратился к нации 30 июня 2020 года. Читайте слова президента
БердскКак обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписи 12
22:00 30-06-2020
Как обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписи
Бердск«Тут только орешь "сестра, сестра!": история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента 24
21:57 30-06-2020
«Тут только орешь
БердскНазвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов 7
21:52 30-06-2020
Назвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов
БердскДавайте повзаимодействуем: Требует сказать, "сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию", чиновница из мэрии Бердска 79
21:51 30-06-2020
Давайте повзаимодействуем: Требует сказать,
БердскСколько бригад "скорой" ездят к больным и берут мазки на COVID-19 в Бердске, ответил Хальзов 2
21:50 30-06-2020
Сколько бригад
Бердск10 коек для больных COVID-19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов 4
21:50 30-06-2020
10 коек для больных COVID-19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов