С 1 июля вырастут цены на ЖКХ в Бердске, заявил новый директор КБУ Олег Новичонок

С 1 июля вырастут цены на услуги ЖКХ в Бердске

Как рассказал директор КБУ Олег Новичонок 30 июня на оперативном штабе, заморозки цен не будет.

— Все тарифы повышаются в рамках приказа Департамента по тарифам правительства Новосибирской области. Они были утверждены в 2019 году. На сегодняшний день, каких-либо официальных документов, говорящих о том, что эти тарифы замораживаются или не применяются — нет. Соответственно с 1 июля будет производиться повышение тарифов, — сообщил Олег Геннадьевич.

Напоминаем, что в среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%.

Тарифы для населения с 1 июля на услуги ЖКХ таковы:

Горячая вода

1.МУП КБУ — 148,40 за кубометр

2.ООО «Коммунальщик» (Новый посёлок)- 120,25 за кубометр

3.ООО «Фирма Янтарь III ЛТД» (Белокаменный, Молодёжный) — 106,94 за кубометр

4.ООО «ЦСК» (Раздольный) — 148,42 за кубометр

Тепловая энергия

1.МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Вега», «Озёрная») — 1928,52 руб. за Гкал



2.УЭВ (Новый посёлок) — 1417,69 за Гкал3.ООО ЦСК (Раздольный) — 1909,91 за Гкал4.ИП Голубев (Молодёжный, Белокаменный) — 1733,64 за Гкал5.ООО «Коммунальщик» — 1817,04 за Гкал6.ООО «Вилор» — 1948,54 за Гкал7.ООО ТГК-1 — 1186,08 за Гкал



Холодная вода

До 30 июня 2020 года – 19,85 руб.

С 1 июля 2020 года – 20,82 руб.

Тарифы на водоотведение и электричество следующие:

Электричество

— для городских населенных пунктов составляет 2,80 рублей за 1 кВт/ч;

— для сельских населенных пунктов составляет 2,24 рублей за 1 кВт/ч.



Водоотведение



С 1 июля — 31 рубль 99 копеек. До 30 июня 2020 года кубометр стоков стоит 30 рублей 50 копеек.