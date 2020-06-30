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Зарезал гражданина Кыргызской Республики из-за ненависти и вражды подросток в Новосибирске, доказал СК

16:38 30.06.2020 Фото: Pixabay
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Трагедия произошла в 2015 году. А в январе 2019 года в результате проведенной геномной экспертизы удалось установить личность преступника, которого задержали в Москве. Свою вину в ходе следствия обвиняемый не признал.

Зарезал гражданина Кыргызской Республики из за ненависти и вражды подросток в Новосибирске, доказал СК
На момент совершения убийства обвиняемый являлся несовершеннолетним

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное по мотивам национальной ненависти и вражды).

Следствием и судом установлено, что 16 февраля 2015 года в вечернее время подсудимый находился рядом с домом по улице Гоголя Центрального района города Новосибирска. Увидев ранее ему незнакомого мужчину неславянской национальности, являвшегося гражданином Кыргызской Республики, у обвиняемого возник умысел на причинении смерти данному гражданину по мотивам национальной ненависти и вражды, после чего он нанес потерпевшему не менее 3 ударов ножом в область грудной клетки, от которых последний скончался в медицинском учреждении. С места совершения преступления злоумышленник скрылся.

На момент совершения убийства обвиняемый являлся несовершеннолетним. В ходе расследования уголовного дела был проведен большой комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступника, в том числе и на территории других субъектов Российской Федерации (г. Ульяновск, г. Москва), проведено большое количество молекулярно-генетических экспертиз экспертами-криминалистами регионального следственного управления, допрошены многочисленные свидетели. В январе 2019 года в результате проведенной геномной экспертизы удалось установить личность преступника, который был задержан на территории г. Москва. Свою вину в ходе следствия обвиняемый не признал.

Благодаря целенаправленной работе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области по раскрытию преступлений прошлых лет, в результате дополнительно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также проведенных криминалистических экспертиз, были получены объективные доказательства, свидетельствующие о причастности к преступлению данного лица.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по Новосибирской области является раскрытие и расследование преступлений, относящихся к категории прошлых лет. Важность этой работы основывается на реализации принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших то или иное преступление, а также на необходимости обеспечения защиты граждан от преступных посягательств. Никакое преступление, вне зависимости от того, когда оно было совершено, не должно остаться безнаказанным.

Исходя из этого, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области на систематической основе проводится работа по раскрытию преступлений, относящихся к категории прошлых лет.

Источник: Следком

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