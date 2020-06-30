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Думает о предложении Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля Россия

17:01 30.06.2020 Фото: Pixabay
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения.

Думает о предложении Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля Россия
Авиасообщение со странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами

Россия рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения между странами с 15 июля. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы по этому поводу думаем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция России на предложение Турции.

Ранее Дитрих сообщал, что вероятность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Срок исполнения поручения истек 8 июня.

Как сообщал источник ТАСС, Росавиация планировала направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля с 15 странами.

Авиасообщение со странами СНГ

Авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами. О соответствующем предложении Росавиации, направленном в оперативный штаб правительства, сообщил Дитрих.

«Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку. Поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб. Там они сейчас и прорабатываются», — сказал министр.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте с появлением нового очага инфекции в Европе были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Источник: ТАСС

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