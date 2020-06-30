Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём 15 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, местами +18°C, днем +27, +32°C.
Береги голову 1 июля: жара в +32 поглотит Бердск, а утро начнется с тумана
19:54 30.06.2020
Ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём 15 м/с.
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От редакции
Какие планы на завтра, 1 июля?
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