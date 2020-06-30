Счастливые имена для детей, рожденных в июле 2020 года

Зачастую будущие родители еще до рождения малыша начинают задумываться, как лучше назвать малыша родившегося в июле, ведь это задача не из легких. Имя человека способно оказывать сильное влияние на судьбу. Лучше всего подбирать имя для ребенка в соответствии с месяцем и днем, когда он родился.
Интересно, что дети, родившиеся летом, горды, отважны и настойчивы в достижении цели, активны. Однако они обладают мягким характером и из-за этого легко поддаются внешнему влиянию.
Дети в июле
Именно в июле, в большинстве своем, рождаются люди скромные и застенчивые и одновременно очень глубокие, склонные к переживаниям и самоанализу. Этим людям свойственна романтичность до самопожертвования, которая сохраняется с юности до глубокой старости. Несмотря на скромное проявление своих чувств, они глубоко переживают все происходящее с ними и вокруг. Дом и семья для такого человека являются центром мироздания, потребность в них чрезвычайно высока.
Как же лучше назвать ребенка, который появится на свет в середине лета в соответствии с датой рождния?
1 июля Ипат, Леонтий, Ангелина
2 июля Зосима, Иван, Мария, Алина
3 июля Афанасий, Глеб, Гурий, Нина, Инна, Римма
4 июля Терентий, Юлий, Анастасия, Василиса
5 июля Галактион, Евсей, Арсений Зина, Ульяна
6 июля Антон, Артем, Герман, Святослав, Аркадий, Агриппина, Васса
8 июля Петр, Давид, Ефросинья , Ливия, Леонида
9 июля Денис, Иван, Тихон, Давид, Полина, Павла
10 июля Георгий, Мартын, Самсон Иванна, Маркия
11 июля Герман, Иван, Павел, Сергей, Сеия
12 июля Андрей, Петр, Павел, Моника
13 июля Иван, Симон, Филипп, Фома, Софрон, Динара
14 июля Кузьма, Петр, Демьян, Ангелина, Перпетуя
16 июля Александр, Анатолий, Демид, Марк, Голиндуха, Эльвира
17 июля Андрей, Федот, Федор, Марфа, Анастасья, Олеся, Мария, Роза, Ольга
18 июля Афанасий, Кирилл, Сергей, Анна, Камилла
19 июля Антон, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Ульяна
20 июля Герман, Лукьян, Фома, Евдокия, Маргарита
21 июля Прокоп, Кирилл, Панкрат, Потенциана, Татьяна
22 июля Александр, Федор
24 июля Аркадий, Никодим, Ефимия, Ольга, Елена
25 июля Арсений, Гавриил, Иван, Михаил, Вероника
26 июля Гавриил, Степан, Сарра
27 июля Стефан, Анфиса, Лилия
28 июля Владимир, Василий, Юлитта
29 июля Павел, Афиноген, Валентина, Алевтина, Валентина, Флора
30 июля Леонид, Марина, Маргарита
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