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Губернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6

20:03 30.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Утром 1 июля он проверит Всероссийское голосование на избирательных участках 1342,1343.

Губернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6
Участок около редакции- то что он есть, мы заметили только 30 июня

1 июля с рабочем визитом приедет в Бердск губернатора Новосибирской области Андрей Травникова. Утром он проверит Всероссийское голосование на избирательных участках 1342,1343 (лицей 6).

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