1 июля с рабочем визитом приедет в Бердск губернатора Новосибирской области Андрей Травникова. Утром он проверит Всероссийское голосование на избирательных участках 1342,1343 (лицей 6).
Губернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6
20:03 30.06.2020
Утром 1 июля он проверит Всероссийское голосование на избирательных участках 1342,1343.
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