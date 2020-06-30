С 1 по 5 июля 2020 нужно подкормить огурцы и томаты в открытом грунте. Какими подкормками, читай

Опытные огородники подсказали начинающим возделывателям, какие подкормки следует вносить этим растениям и когда

Какие подкормки необходимо вносить помидорам и огурцам в открытом грунте

Огурцы и помидоры есть на земельных участках каждого дачника, все огородники по-своему подкармливают эти культуры в открытом грунте. Опытные огородники подсказали начинающим возделывателям, какие подкормки следует вносить этим растениям и когда. Это проверенные годами народные средства, обладающие многими полезными свойствами.

Подкормка помидоров и огурцов в открытом грунте дрожжами и черным хлебом

Дрожжи

Дрожжи способствуют росту растений и благотворно влияют на микрофлору почвы, где они посажены. Кроме того, в составе дрожжей имеется немало полезных веществ, что помогают помидорам и огурцам в развитии и росте.

Дрожжи — отличное удобрение, оно способствует получению богатого урожая с этих культур. Однако, сильно злоупотреблять ими не стоит, поскольку с каждым разом они все больше и больше обедняют почву.

Для приготовления удобрения с дрожжей понадобится: теплая вода (2 л); сухие дрожжи (30 г); сахар или старое варенье (0,5 ст.). Все ингредиенты смешать и поставить в теплое место на пару дней для брожения. После, концентрат настоя необходимо разбавить водой (10 л) и после полива провести прикорневую подкормку. Стоит отметить, что поливать огурцы, и томаты следует слабым раствором (50-60 мл на 10 л воды). Выполнять такую подкормку позволительно 2-3 раза за сезон.

Черный хлеб

Многие огородники используют данный метод подкормки, поскольку он является одним из самых простых. Готовится он следующим образом: половину буханки черного хлеба следует замочить в воде на 1-2 дня. После, полученную смесь разводят водой: на 1 л раствора 10 л воды, и поливают им огурцы и помидоры.

С черного хлеба можно также приготовить отличную прикорневую прикормку. Для этого, нужно заквашенный хлеб закрыть в емкости плотной крышкой и оставить бродить на неделю. Потом, раствор разбавляют водой в соотношении 1:3 и льют под каждый кустик примерно по пол литра.

Древесная зола и зеленое удобрение станут хорошей подкормкой для помидоров и огурцов в открытом грунте

Древесная зола

Многим известно, что в древесной золе содержится множество полезных элементов (магний, фосфор, калий, кальций и т. п.), что необходимы растениям в период их роста и плодоношения. Элементы, которые имеются в древесной золе действуют на огурцы и помидоры, как отличный стимулятор роста, улучшают обменные процессы, регулируют водный баланс и участвуют в процессе фотосинтеза.

Подкармливать эти культуры можно как сухим веществом, так и раствором древесной золы. Сухую, как правило, проводят во время посадки растений в открытый грунт. А поливать водным раствором можно растения около 5-6 раз за сезон.

Готовится раствор древесной золы так: 10 ст. л золы необходимо залить пятью литрами воды и дать настояться пару дней. При этом, массу следует регулярно помешивать. Поливают раствором каждый кустик по 0,5 л.

Зеленое удобрение

Оздоровить растения помидоров и огурцов, а также насытить их калием, азотом и железом, можно с помощью зеленого раствора. Готовится он следующим образом: мелко порубленные сорняки (крапива, мокрица, подорожник, мать-и-мачеха и другие) залить водой в пластиковой посуде.

Затем добавить к данной смеси древесную золу (10 ст. л.) и коровяк (4-8 л). Тщательно перемешать, накрыть плотным пакетом, сделав предварительно в нем дырочку для воздушной прослойки и поставить настаиваться на 1-1,5 недели.

Пред тем как использовать полученный настой, его концентрат нужно развести чистой водой 1:10 и поливать культуры под корень примерно по 1-2 л на каждый куст. За сезон таких подкормок можно сделать две или три.

Удобрить ростки помидоров и огурцов в открытом грунте можно с помощью коровяка и куриного помета

Настой коровяка

Томаты и огурцы относятся к тем растениям, что обильно потребляют с почвы питательные вещества. Поэтому, подкормка из коровяка придется им как раз по-душе. Чистым коровяком покармливать не рекомендуется, лучше разводить его водой (1:20) и только тогда поливать им растения.

Проводить подкормку коровяком можно через 10 дней после посадки растений в открытый грунт. Далее ее следует повторить в период цветения культур и плодоношения. Перед тем, как вносить коровяк, растения необходимо обильно полить чистой водой. После того, как удобрения будут внесены, культуры снова надо полить. На один куст уходит примерно 0,5-1 л подкормки.

Куриный помет

Как и коровяк в чистом виде лучше не использовать куриный помет в качестве удобрения. Лучше его развести водой 1:20 и дать настояться несколько дней. После этого раствор необходимо процедить и вносить под каждый куст по 0,5 л. Используют данное удобрение около трех раз за сезон.