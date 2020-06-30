Фура DAF выдавила легковой Toyota Carina на «встречку» на трассе Р-256 в Бердске

Инцидент произошёл в вечерний час пик в районе бердского магазина «Уют» и обошёлся без пострадавших.
Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, оба автомобиля двигались в сторону Новосибирска.
— Водитель фуры, перестраиваясь, зацепил попутную легковушку, двигавшуюся в соседнем ряду, которую после этого выбросило на встречную полосу движения, — рассказал Анатолий Сироткин.
К счастью, на «встречке» федеральной трассы в этот момент транспортных средств, двигавшихся в сторону Искитима, не оказалось, и происшествие закончилось без лобового столкновения.
— Пострадавших нет, — добавил аварком.
С причинами и обстоятельствами произошедшего разбирались инспекторы ДПС областного полка ГИБДД.
Источник: svidetel24.info