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«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением

15:38 01.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Пособия для детей с 16 до 18 лет выдавать не будут, так как по мнению министерства труда, с 16 лет дети должны работать.

«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением
Анна Кузнецова сообщила об ответе министерства труда: пособия с 16 до 18 лет выдавать не будут.
Сюжет: Все пособия Путина
«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением

Получила 10 000 руб от Путина за июль на детей с 0 до 16 лет утром 1 июля мама из Искитимского районаВыплату в 10 000 рублей от Путина получат в июле 2020 все дети от 0 до 16 лет включительноЕщё 180 новостей

Единовременную выплату в июне и июле в размере 10 000 рублей получат дети с 0 до 16 лет, это входит в программу пособий Путина. Дети же, которым в этом году исполнилось 16, на выплату рассчитывать не могут.

— Странная позиция — родителям государство дает помощь, в связи с тем, что они не могут работать из-за коронавируса, а дети должны работать. Им в школу нельзя ходить, какая может быть работа — жалуются читатели «Курьер. Среда. Бердск» в комментариях.

— Какая может быть работа в 16 лет, мы только школу закончили, надо дальше учиться. А государство не хочет, чтобы были слишком образованные люди в стране, а то начнут понимать, что в стране всё хреново. Вот и начинают придумывать дистанционное обучение и работу в 16 лет, — пишет Ирина.

В июле 2020 года на всех детей, рожденных с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года включительно, будет дополнительно выплачиваться по 10 000 рублей. Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно не нужно.

Сейчас те дети, которые рождены раньше 11 мая 2004 года, не могут рассчитывать на выплату в 10 000 рублей. То есть если ребенок оказывается старше, чем 16 лет и 2 месяца, то пособие он не получит.

Множество звонков раздавалось начиная с мая уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Был сделан запрос в правительство, обращение о выплате пособия в 10 000 рублей было передано в министерство труда.

— Из правительства был получен ответ следующего содержания. Дети с 16 до 18 лет считаются трудоспособным населением и могут самостоятельно работать, в силу чего выплата им не полагается, — отвечает Анна Кузнецова.

Большинство родителей не готовы согласиться с этим.

— Мы получили на выплату на маленьких детей и потратили на одежду, самокаты взяли. 16-летним точно так же нужны деньги, их тоже нужно одевать. Работа им тоже нужна: подросткам сложно найти работу. До 18 лет точно нужна выплата, пока учится ребенок, — говорит портная Ольга из Бердска.

Однако есть и те, кто считает верным решение Минтруда. «У нас в России уже с 16 лет дети работают, им официально оформляют трудовые книжки. Сколько детей предпринимателей! Это дети уже взрослые и должны начинать думать о современной жизни. Сейчас не советское время, когда ребенка родители тянули, пока институт не кончит. Работая, они будут ответственнее, будут понимать современную жизнь, что не дурочку надо валять, а надо думать о себе», — рассказывает ветеран труда с 45-летним стажем из Бердска. «Во, уже требовать стали. Так устроен человек — сколько не давай, всё мало будет, — поддерживает идею о работе с 16 лет Виталий. — В СССР таких льгот не было, как сегодня в России. И подрабатывали, чтобы с родителей не тянуть. Знаю, что и сейчас адекватная молодёжь подрабатывает. Кроме лоботрясов, конечно».

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От редакции

Нужно ли работать с 16?

Аноним, 30 июня 2020 12:04
НВР:
Можно и нужно.Мы траву пололи,грядки копали и т.д. и ни че Деньги зарабатывали. Счас ходя парни с косами,женской походкой,руки под мышь заточены
Аноним, 30 июня 2020 18:45
Это хорошо, что под мышь. Потому, что компьютерные специальности будут востребованы в любом возрасте.
Аноним, 01 июля 2020 08:38
Где травку полоть разруха в деревне кушаем овощи китайские
Вероника, 01 июля 2020 15:56
Сейчас взрослым работы нет, а не то что с 16 до 18,без стажа и опыта работы, где и какой работодатель берет с 16 до 18 лет????
Аноним, 30 июня 2020 12:31
НВР:
Учиться нужно, а не работать
Аноним, 30 июня 2020 13:06
Можно совмещать.Хуже не будет,особенно на каникулах.
Аноним, 30 июня 2020 13:10
Действительно, зачем в России кому-то получать нормальное образование и поступать в вуз, если сразу можно начать пахать за копейки?
Аноним, 30 июня 2020 13:36
Аргумент у вас какой-то кривой: нынче как раз почти все /выпускники/ там, а вот пахать /например, в поле, причём, не за копейки/ некому.
Аноним, 30 июня 2020 15:27
Студент без практики-букварь.Такие спецы нужны в медицине,с/х,в авиации и т.д.?
Аноним, 30 июня 2020 13:21
НВР:
Нет, это ещё школьник
Аноним, 30 июня 2020 15:31
Я знаю таких школьников которые в 16 становились родителями.А во время войны....
Как колоться, насиловать,избивать -большие.А как попробовать подработать-школьники?
Аноним, 30 июня 2020 15:30
НВР:
Нет
Аноним, 30 июня 2020 15:52
НВР:
Нет!!! Ребёнок ещё школу не закончил Пусть в Москве дети олигархов работают, а у нас город небольшой. Ребёнку работать негде. Даже взрослым негде. На моего ребёнка и материнский капитал не выплатили-слишком рано родился и выплата в связи с короновирусом не положена. А в Армию не забудут забрать. Бессовестно по отношению к нашим детям. Дети богатеев или в думе или за границей, чтобы в армию не попали. А остальные - и в армию и на работу, хотя школу не закончили. Государству получается выгодно иметь нищих и неучей. У нас же социальное государство или все же государство для поддержки олигархов? Наша семья из 4 человек не получила никакой выплаты в связи с короновирусом. Мы пенсионеры работаем, чтобы прокормить семью, у обоих серьёзные заболевания и инвалидность,но что-то надо есть. На нищенские пенсии не прожить!!! Дайте выплаты нашим детям, не обеднеете и бог зачтет вам доброе дело!
Аноним, 30 июня 2020 16:34
Вот он и вырастет у вас-пенсионеров мажорчиком.
Но попадётся ему нормальный сержант - перевоспитает за 2 недели.
Кстати, в армию не "забирают", а "призывают".
А то ещё научите своего тепличного плохому, что будет ему чревато.
А как вы хотели?
Аноним, 30 июня 2020 18:45
Наш "тепличный" по дому помогает и учится. Ему ЕГЭ сдавать в следующем году. Стране не только болваны нужны. Нашей стране конкретно мозгов не хватает и, видимо, они ей не особо нужны.
Аноним, 01 июля 2020 08:43
Царьки нас не слышатдачвайте обратимся кТрампу
Аноним, 30 июня 2020 15:53
"с 16 лет дети должны работать"...не должны, а могут. Месяц курьером, например, не подорвёт здоровьишко, зато расширит кругозор и научит ценить заработанные деньги. Те же студенты 17 лет ранее без проблем отрабатывали сельхозработы, а в 18 уже вполне могли вламывать в стройотряде на тяжёлом физическом труде (потому как больше ничего не умели). Зато зарабатывали и не выпрашивали деньги у родителей.
Наталья, 30 июня 2020 16:26
Вы что несете? То есть мы родители должны в период пандемии дома еа самоизоляции сидеть, а своих 16-ти летних детей на работу выгнать? И кто ж им ее приготовил эту работу? Образованных взрослых людей с опытом работы в безработные отправили, а детей без образования и опыта прям таки возьмут на работу! Я звонила в центр занятости, у них для взрослого населения работы нет, а не то что для детей! А Вы если с жиру беситесь, то Вам не понять тех людей, кому реально детей кормить нечем!
Аноним, 30 июня 2020 17:11
Не работать, а подрабатывать.
А под вашу теорию можно подвести и "детей" лет до 30. Тожа кушать хотят. И кто ж им приготовил работу?
"кому реально детей кормить нечем!"...что-то на улицах истощённых не замечено. Да и описания в "Курьере" отоваривания путинских десяток в отделах самокатов и гаджетов это подтверждает.
Аноним, 30 июня 2020 21:23
Наталья от 16.26
Не подскажете чьи детишки тусуются группой возле пивного магазина возле пляжа Старый Бердск ?
Группа так человек 8 с пивасиком
Девчонки тоже там есть
И видно что все типа взрослые , но по виду от 15-18?????
Очень часто вижу ...
В самоизоляцию!!!
Аноним, 30 июня 2020 16:22
НВР:
Это значит в нашем государстве дети с 16 лет должны заниматься не учебой, а должны выходить на работу.Без образования, без определенных навыков. В законах тогда тоже следует изменить детский возраст- заканчивается с 16 лет, а не с 18?
Аноним, 30 июня 2020 16:31
НВР:
Учиться нужно в 16, а не работать, было бы еще где работать
Аноним, 30 июня 2020 18:29
Почему бы на каникулах не подработать
Татьяна, 30 июня 2020 16:59
Позор нашему правительству, на выборы деньги нашлись. Так унизить дитей ужас нет просто слов.
Аноним, 30 июня 2020 17:06
Может Минтруд подскажет где сейчас есть свободные вакансии для 16 летних, сейчас взрослые работу найти не могут, большенство организаций закрыто. Нашли чем откреститься от дитей бессовесные.
Аноним, 30 июня 2020 19:39
НВР:
Нет, так как учиться очно и работать не выйдет никак!
Аноним, 30 июня 2020 20:32
С 13 лет работала на летних каникулах, училась заочно и работала. Получила хорошее образование. И никто в 90 никаких пособий не давал.
Аноним, 30 июня 2020 21:26
Ага .. тоже растили детей в девяностые
Никаких пособий
Аноним, 30 июня 2020 20:01
НВР:
Можно,только где ее взять работу?Официально бояться брать несовершеннолетних.А неофициально могут и обмануть с з.п.
Аноним, 30 июня 2020 20:18
Тем не менее многие работают и учатся
И потом у них всё в жизни хорошо складывается
Аноним, 30 июня 2020 20:17
Немного не корректно звучит, что « должны»
Скорее «могут» работать
Но, по сути всё верно
Подрабатывать с 16 лет дети вполне могут по желанию
И вот тут как раз и подвох .... почему одни дети( девушки юноши) работают и подрабатывают и ещё и учатся , а другие только чего то ждут ?
И порой эти кто не работает занимаются чем попало , отнюдь не благими делами
...И вот тому пенсионеру, который работает и детей содержит ...:
А не хотите попробовать всё таки ваших детей приучить к какой то ответственности за себя? И одновременно к труду приучить их?
Мало ли что с вами произойдёт, а они у вас не привычны к трудностям?
Они конечно не виноваты что вы уже пенсионеры и родили их поздно , но всё же , если они хотят жить лучше , пусть стремятся ..
и потом, армия это не зло для них будет, а только польза по жизни
Счас и на некоторую работу ( высокооплачиваемую) не берут , если нет образования и армии
...Не хотят в армию, пусть учатся , но получше одеться и иметь карманные деньги почему то многие юноши и девушки не отказываются , если могут где то заработать
А ваши чем лучше других, что вы все ждёте пособий ?
Аноним, 30 июня 2020 20:21
Уголовная ответственность наступает в случае правонарушений с 16 лет
Так что и работать можно с 16 , если хотят
Не хотят - никто не обязан их содержать кроме родителей
Аноним, 30 июня 2020 21:48
НВР:
Вы устройти всех детей, 10 тысяч зажали по карманам распихаете лудьше и все!
Аноним, 30 июня 2020 22:40
Знаете что, аноним от 21. 48
Меня чета эта тема уже бесить начала
Я лично к этому не имею отношения чтобы что то распихивать
Думаю, что это вы пишете не от большого ума, как я вижу
... у меня дети 15 лет назад закончили НГУ
Так вот, поступили сами на бюджет
Учились и ещё и работали на каникулах
И растили мы их в девяностые, когда и в магазинах ничего не было , некогда было с ними нянькаться
Работали и ещё и отпуска брали чтобы как то продукты купить по очередям стояли
Дети к самостоятельности приучены были с малолетства
И никогда даже подумать не могли что нам кто-то поможет какими то пособиями
...Всегда надо сначала расчитывать на свои силы
И в том как детей нарожать и как содержать
И учить их надо самостоятельности и ответственности ..
Аноним, 30 июня 2020 23:36
Первую свою зарплату я получил в четвертом классе, работая на уборке табака. В шестом я на свои деньги купил себе велосипед. С восьмого класса я летом всегда где-нибудь работал. И это притом, что семья наша не была бедной. В жизни было все, государство и "добрые люди" грабили и обирали не один раз. Но ни разу мы не обращались за помощью, все вопросы решали сами. С раннего детства наши дети работали наравне с нами. Все было по принципу: вместе едим, вместе работаем. Лучше поголодать, потерпеть, чем протянуть руки к дармовому или чужому.
Халява разрушила страну. Пока люди этого не поймут, жизнь лучше не станет.
Аноним, 01 июля 2020 15:00
Люди не поймут. Иначе у нас СССР не продержался так долго. Только в такой стране, как наша, одни могут очень долго терпеть безделье и наглость других.
Аноним, 01 июля 2020 00:58
НВР:
О какой работе идёт речь? Если в период самоизоляции взрослые родители сидели дома . А эта выплата на сколько я понимаю поддержка родителям для детей
Татьяна, 01 июля 2020 03:54
Чем отличается шестнадцатилетний ребёнок рождённый 12 мая 2004 и , например, 5 мая 2004??? Уже ведь социологи подтвердили , что финансовая самостоятельность молодых людей в России наступает в 24 года (в 18 лет заканчивается школа , в 22 университет, с 22 до 24 лет молодой специалист ). Тогда и так всё понятно кажется, но ведь зачем это вообще обсуждать и изначально принимать такие положения которые очевидно даже «спорными» не назовёшь. Считаю , что до 18 лет включительно - это очевидный факт , надо детям выплатить пособия!!! Власти не позорьтесь!!!
луша, 01 июля 2020 05:01
Тогда объясните одно - почему потерявшему работу родителю платят пособие на несовершеннолетнего до 18 лет, а не до 16, дети же в 16 лет могут пойти работать и помогать семье. И работать по закону могут дети с 14 лет, только об этом как - то забыли, и когда выдавали пособие в 10000 руб. дали всем, не считая доход семьи, т.е. и нуждающимся и олигархам. А говорить о том, что ребенок в 16 лет должен идти работать в тот момент, когда взрослое население осталось без работы - просто глупо. в период пандемии курьерами и т.д. берут только с 18 лет, потому что платить штраф за несовершеннолетнего, находящегося в общественном месте без родителей не будет ни один работодатель или вы предлагаете родителям ходить рядом с ребенком, если его все таки возьмут. И фраза - нам ничего не давали и вам не надо - глупа, тогда и остальным не давайте, родители детей младше 6 лет получили маткапитал и другие меры господдержки
Аноним, 01 июля 2020 10:54
В Центрах занятости есть программа, по которой работают дети 14-16 лет по 4 часа в день, и получают деньги, А вот как раз детей от 16 до 18 лет на работу не берут.
Аноним, 01 июля 2020 16:10
Раз 16 летних правительство считает не детьми. Тогда пусть голосовать пускают и права как в Америке дают на управление авто. А то кем работать, хоть водителями пойдут.

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