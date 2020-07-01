«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением

Единовременную выплату в июне и июле в размере 10 000 рублей получат дети с 0 до 16 лет, это входит в программу пособий Путина. Дети же, которым в этом году исполнилось 16, на выплату рассчитывать не могут.
— Странная позиция — родителям государство дает помощь, в связи с тем, что они не могут работать из-за коронавируса, а дети должны работать. Им в школу нельзя ходить, какая может быть работа — жалуются читатели «Курьер. Среда. Бердск» в комментариях.
— Какая может быть работа в 16 лет, мы только школу закончили, надо дальше учиться. А государство не хочет, чтобы были слишком образованные люди в стране, а то начнут понимать, что в стране всё хреново. Вот и начинают придумывать дистанционное обучение и работу в 16 лет, — пишет Ирина.
В июле 2020 года на всех детей, рожденных с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года включительно, будет дополнительно выплачиваться по 10 000 рублей. Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно не нужно.
Сейчас те дети, которые рождены раньше 11 мая 2004 года, не могут рассчитывать на выплату в 10 000 рублей. То есть если ребенок оказывается старше, чем 16 лет и 2 месяца, то пособие он не получит.
Множество звонков раздавалось начиная с мая уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Был сделан запрос в правительство, обращение о выплате пособия в 10 000 рублей было передано в министерство труда.
— Из правительства был получен ответ следующего содержания. Дети с 16 до 18 лет считаются трудоспособным населением и могут самостоятельно работать, в силу чего выплата им не полагается, — отвечает Анна Кузнецова.
Большинство родителей не готовы согласиться с этим.
— Мы получили на выплату на маленьких детей и потратили на одежду, самокаты взяли. 16-летним точно так же нужны деньги, их тоже нужно одевать. Работа им тоже нужна: подросткам сложно найти работу. До 18 лет точно нужна выплата, пока учится ребенок, — говорит портная Ольга из Бердска.
Однако есть и те, кто считает верным решение Минтруда. «У нас в России уже с 16 лет дети работают, им официально оформляют трудовые книжки. Сколько детей предпринимателей! Это дети уже взрослые и должны начинать думать о современной жизни. Сейчас не советское время, когда ребенка родители тянули, пока институт не кончит. Работая, они будут ответственнее, будут понимать современную жизнь, что не дурочку надо валять, а надо думать о себе», — рассказывает ветеран труда с 45-летним стажем из Бердска. «Во, уже требовать стали. Так устроен человек — сколько не давай, всё мало будет, — поддерживает идею о работе с 16 лет Виталий. — В СССР таких льгот не было, как сегодня в России. И подрабатывали, чтобы с родителей не тянуть. Знаю, что и сейчас адекватная молодёжь подрабатывает. Кроме лоботрясов, конечно».
Можно и нужно.Мы траву пололи,грядки копали и т.д. и ни че Деньги зарабатывали. Счас ходя парни с косами,женской походкой,руки под мышь заточены
Учиться нужно, а не работать
Нет, это ещё школьник
Как колоться, насиловать,избивать -большие.А как попробовать подработать-школьники?
Нет
Нет!!! Ребёнок ещё школу не закончил Пусть в Москве дети олигархов работают, а у нас город небольшой. Ребёнку работать негде. Даже взрослым негде. На моего ребёнка и материнский капитал не выплатили-слишком рано родился и выплата в связи с короновирусом не положена. А в Армию не забудут забрать. Бессовестно по отношению к нашим детям. Дети богатеев или в думе или за границей, чтобы в армию не попали. А остальные - и в армию и на работу, хотя школу не закончили. Государству получается выгодно иметь нищих и неучей. У нас же социальное государство или все же государство для поддержки олигархов? Наша семья из 4 человек не получила никакой выплаты в связи с короновирусом. Мы пенсионеры работаем, чтобы прокормить семью, у обоих серьёзные заболевания и инвалидность,но что-то надо есть. На нищенские пенсии не прожить!!! Дайте выплаты нашим детям, не обеднеете и бог зачтет вам доброе дело!
Но попадётся ему нормальный сержант - перевоспитает за 2 недели.
Кстати, в армию не "забирают", а "призывают".
А то ещё научите своего тепличного плохому, что будет ему чревато.
А как вы хотели?
А под вашу теорию можно подвести и "детей" лет до 30. Тожа кушать хотят. И кто ж им приготовил работу?
"кому реально детей кормить нечем!"...что-то на улицах истощённых не замечено. Да и описания в "Курьере" отоваривания путинских десяток в отделах самокатов и гаджетов это подтверждает.
Не подскажете чьи детишки тусуются группой возле пивного магазина возле пляжа Старый Бердск ?
Группа так человек 8 с пивасиком
Девчонки тоже там есть
И видно что все типа взрослые , но по виду от 15-18?????
Очень часто вижу ...
В самоизоляцию!!!
Это значит в нашем государстве дети с 16 лет должны заниматься не учебой, а должны выходить на работу.Без образования, без определенных навыков. В законах тогда тоже следует изменить детский возраст- заканчивается с 16 лет, а не с 18?
Учиться нужно в 16, а не работать, было бы еще где работать
Нет, так как учиться очно и работать не выйдет никак!
Никаких пособий
Можно,только где ее взять работу?Официально бояться брать несовершеннолетних.А неофициально могут и обмануть с з.п.
И потом у них всё в жизни хорошо складывается
Скорее «могут» работать
Но, по сути всё верно
Подрабатывать с 16 лет дети вполне могут по желанию
И вот тут как раз и подвох .... почему одни дети( девушки юноши) работают и подрабатывают и ещё и учатся , а другие только чего то ждут ?
И порой эти кто не работает занимаются чем попало , отнюдь не благими делами
...И вот тому пенсионеру, который работает и детей содержит ...:
А не хотите попробовать всё таки ваших детей приучить к какой то ответственности за себя? И одновременно к труду приучить их?
Мало ли что с вами произойдёт, а они у вас не привычны к трудностям?
Они конечно не виноваты что вы уже пенсионеры и родили их поздно , но всё же , если они хотят жить лучше , пусть стремятся ..
и потом, армия это не зло для них будет, а только польза по жизни
Счас и на некоторую работу ( высокооплачиваемую) не берут , если нет образования и армии
...Не хотят в армию, пусть учатся , но получше одеться и иметь карманные деньги почему то многие юноши и девушки не отказываются , если могут где то заработать
А ваши чем лучше других, что вы все ждёте пособий ?
Так что и работать можно с 16 , если хотят
Не хотят - никто не обязан их содержать кроме родителей
Вы устройти всех детей, 10 тысяч зажали по карманам распихаете лудьше и все!
Меня чета эта тема уже бесить начала
Я лично к этому не имею отношения чтобы что то распихивать
Думаю, что это вы пишете не от большого ума, как я вижу
... у меня дети 15 лет назад закончили НГУ
Так вот, поступили сами на бюджет
Учились и ещё и работали на каникулах
И растили мы их в девяностые, когда и в магазинах ничего не было , некогда было с ними нянькаться
Работали и ещё и отпуска брали чтобы как то продукты купить по очередям стояли
Дети к самостоятельности приучены были с малолетства
И никогда даже подумать не могли что нам кто-то поможет какими то пособиями
...Всегда надо сначала расчитывать на свои силы
И в том как детей нарожать и как содержать
И учить их надо самостоятельности и ответственности ..
Халява разрушила страну. Пока люди этого не поймут, жизнь лучше не станет.
О какой работе идёт речь? Если в период самоизоляции взрослые родители сидели дома . А эта выплата на сколько я понимаю поддержка родителям для детей