Полицию глазами общества в фотографиях хочет увидеть МВД Бердска

Стартует 1-1 этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд». Фотоработы предоставляются в печатном варианте и на цифровом носителе.

Пейзаж — одна из номинаций

Отдел МВД России по городу Бердску Информирует о проведении 1 –го этапа фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».

Конкурс проводится в номинациях: «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «На шутливой волне», «Полиция глазами общества».

В номинации «Полиция глазами общества» рассматриваются фотоработы о полиции, авторами которых являются фоторепортеры, фотокорреспонденты и фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе МВД России. На рассмотрение комиссии принимаются работы, автором и правообладателем которых является участник фотоконкурса, представивший данные фотоработы. Участник, представивший на фотоконкурс работу, автором которой он не является, несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на представленную фотоработу.

Фотоработы предоставляются в печатном варианте (20х30 см, матовая печать) и на цифровом носителе (DVD, CD – дисках, в формате «jpeg» первого сохранения с максимальны качеством, цветовое пространство «RGB», правильная ориентация горизонталь-вертикаль).

По вопросам участия обращаться в Отдел МВД России по городу Бердску по адресу: ул. Пушкина, 35, каб. 301, 304, тел. 3-22-92.