«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента

29 июня в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился 63-летний Виктор Матвеев. У него подтвержденный коронавирус, он уже побывал в реанимации, а позже был переведен в бердский стационар пульмонологии на улице Попова, где находится до сих пор. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает историю Виктора из первых уст.
Как Виктор заболел
— У меня вообще инфаркт, астма. Поехали с женой на дачу 13 июня, я там ничего не делаю, только готовлю. В воскресенье позвал ее обедать, так что сели, поели. Я чувствую, внутри плохо становится. Выяснилось: у меня аритмия, давление 140. Мы быстро сели в машину, поехали в Химзаводскую больницу. Когда приехали в больницу, поставили капельницы, вроде бы все прошло, отправился домой. Утром — опять аритмия. Я на маршрутке поехал в больницу. Положили в палату, еще раз поставили капельницу. Там я с неделю отлежал, аритмию убрали, прошло, — рассказывает Виктор Матвеев.
— В моей палате напротив меня, на соседней койке дедушка помер. Однажды я пришел из палаты интенсивной терапии, а он сидит и кровью харкает. Естественно, все закричали, вызвали врача, тот говорит: «Все нормально». Потом опять что-то кровь пошла. Ночью просыпаюсь — его нету, вышел в коридор — нету. Пришел в туалет, а он лежит в туалете, в коридоре, холодный. И я считаю, только от него мог заразиться, от кого еще? Да где еще я мог? С женой никуда не выходили, вдвоем на даче жили. Меня только выписали из кардиологии, домой приехал, а на следующее утро температура 38, мне плохо. Два дня я «прободался» с болезнью, дома пролежал, как говорится, на самолечении. Жена стала колоть антибиотик, таблетки пили, вроде как помогло. В субботу, воскресенье, понедельник хорошо себя чувствовал. Во вторник жена уехала на работу, и примерно в 10 часов утра я начал задыхаться, и мне резко поплохело. И что, помирать? Жене позвонил, сказал, что вызвал скорую, и меня сразу отправили в реанимацию.
В пульмонологии Бердска
В реанимации 63-летнему жителю Бердска назначали капельницы, там же взяли анализ на коронавирус: мазок из обеих ноздрей, из глотки, а также кровь из вены. Через неделю Виктора Матвеева перевели в пульмонологическое отделение БЦГБ, уже там ему стал известен его положительный анализ на COVID-19.
— Мне пришел результат, потому что у меня мазок брали в реанимации, а другим-то, тем, кто лежит в больнице, не делают анализы. Уже пять дней к нам подходят, спрашивают: «Вам взяли анализ на коронавирус?». Я говорю: «Там, в реанимации, сдавал, здесь нет». Составляют список, и всё, ни у кого анализ не берут, — рассказывает Виктор Матвеев. — Вот сосед тяжелый лежит, еще тяжелее, чем я, вдобавок, он на погоду зависимый. И анализ-то у него не взяли. Сегодня он вообще ночью не спал, мычал, кричал. Температура оказалась 38. Я пока сестру нашел… Тут же нет кнопки вызова, только орешь «Сестра, сестра», а она на другом этаже. Она одна на 2 этажа. Она, бедная девчонка, мечется с этими: тому укол, тому лекарство. Прибежала, замерила температуру – «А что же вы раньше не сказали?». А я кричал, в ногах, понимаете, слабость, идти к сестре не мог – только кричать.
Кормят нас как. Сегодня дали «суп»: вода, в которой окорочка, видать, отваривали. Только мелкая капусточка мутная плавает, благо хоть горяченькое было. Чай — говорить нечего, приносят все время холодный. Дайте пакетик чая и кипятка налейте и всё, мне даже сахара не нужно. На второе дают гороховую кашу. Горох надо замачивать, он должен как пюре быть, а они, видимо, не замачивают, он такой твердый, что глотку дерет. От лекарств и гороха кожа на нёбе и кое-где с губ слазит. Спросил у медсестры что-то восстанавливающее, а то ведь потом язвы пойдут. И она купила за свои деньги, принесла, я мажу, лучше стало. У меня все лекарства здесь свои, кроме капельниц. Когда меня сюда положили, не дали ни простыни, ничего. Простыни кое-как потом добился. Наволочка до сих пор та грязная, на которой тут дед лежал, что до меня болел. Что у него было — шут его знает. Просишь постель поменять, говорят «Нету». Нету простыней, наволочек, пододеяльников. Уже 2 недели ничего не меняют. Нет сестры-хозяйки, менять нечем. Это не заснимешь на видео или фото, что люди по 3 недели на одних простынях лежат.
О медицинских работниках
— Мне за медсестер обидно, которые тут работают, почти по трое суток отсюда не выходят. Сегодня, 30 июня вижу, медсестра плачет. Я у нее спрашиваю, почему: «Детей как в апреле отвезла к бабушке, так их больше и не видела. А отпуск не дают». А недавно попросил жену купить 5 шоколадок для медсестер, жалко их. Они говорят: «Спасибо, нам чай попить некогда. Не то что поесть — чай попить». Зато когда жена ходила к главврачу, ей сказали: «Я все сделаю, мне докладывайте, я стараюсь быть в курсе, через 3 дня всё будет, и обходы, и медсестры, и врачи». Вот уже прошла неделя, вторая пошла, все по-прежнему. Женщина тут лежит, у нее была высокая температура, и она рассказывает, как сюда попала, как ей скорая отказывала. Даже не хотят к больным ехать. А медсестры молодцы. Одна мне сказала: «А нам не платят». За них-то деньги получает кто? Смотришь, по телевизору или в интернете, всюду награждают волонтеров золотыми медалями. За что? За то, что он бабушке принес пакет гречки, пачку соли, пачку сахара. Да этим людям, которые отсюда не вылазят, памятник ставить надо.
С воскресенья на понедельник целые сутки никто не подходил. Некому лечить. Один врач на 3-4 этажа был. Понимаете, как люди работают? Другие откровенно говорят: мы не можем, мы по трое-четверо суток уже отсюда не выходим, детей не видим. Что делать? Ни анализов, ни ежедневных обходов – может, статистику портить не хотят? В чужие палаты заходить запрещают.
Об обслуживании
— Сейчас вот, на данный момент, в выходные и в понедельник — нет технички. Она приходит, день поработает и, видать, уходит. Полы грязные. В магазине лучше полы: пыль, грязь, по всей больнице стоят баки пластмассовые, по самые крышки стоят полные, крышки открыть нельзя. Тампоны, бутылки, лекарства, каша, суп — люди недоедают, и это стоит уже третьи сутки, киснет. Ни разу ни коридоры, ни палаты не кварцевались, а сегодня вышел в коридор – вижу новые аппараты для кварцевания, значит, есть надежда.
Снова реанимация
— Позавчера мне было плохо, пошел в ванную подмыться. Раньше мыться нельзя было, у меня катетер был, а тут его убрали. Я помылся, вылез из ванной, сел, осталось только штаны надеть, а я не могу встать — такая слабость от этой болезни. Решил попробовать встать и вообще на колени упал. Мне что, по этому грязному полу ползком ползти? Стал кричать, звать на помощь. Хорошо, сосед мой заметил, что я из туалета долго не возвращаюсь. Я ему говорю — выбивай дверь. Парни молодые из палаты напротив сделали это. Во мне сейчас килограммов 110, наверное. Они не могут поднять, не пытаются даже. Хорошо, парень-врач пришел, помог мне подняться. Привезли в палату, отлежался.
А сегодня плохо стало одной женщине, она ночью лежала, на весь коридор охала. А дежурный врач – ноль внимания. Я к ней подошел, спрашиваю: «Что с вами?», она отвечает: «Помираю». Я поднял дежурного врача, начали ее откачивать, а к четырем утра увезли в реанимацию.
Как на войне
— В выходные не было света, что-то закоротило. Надо было им вывести в воскресенье своего электрика, как так,больные в темноте! Наша палата потухла, а медсестра приходит ставить капельницы, хотя на часах 23:30, а она капельницу. Потом пришла, и ставили капельницы под свет фонарика на телефоне. Не попала ни с первого раза, ни со второго. Как на войне — с лучиной.
Желание отсюда убежать скорее. Завтра врач подойдет — я уже просился пойти на КТ, дайте мне результаты, чтобы отсюда быстрей выписаться. Я лучше дома буду лечиться, чем вот эту заразу собирать, — заключает пациент бердской пульмонологии.
От редакции:
«Курьер. Среда. Бердск» не удалось связаться с заведующей пульмонологией ЦГБ Бердска — она оказалось на обходе тяжелобольных пациентов. Мы открыты к диалогу — 8953-878-90-10.
Это не первый пациент, который рассказывает нам о своем лечении в пульмонологии: у одного из рассказавших историю, сейчас подтвержден коронавирус. Согласно сообщению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сейчас в пульмонологическом отделении БЦГБ предусмотрено 10 коек для больных коронавирусом, больных обслуживают 3 врача и 8 медицинских сестер, а Наталья Блукке, заведующая пульмонологическим отделением, подтвердила, что в больнице сейчас находится более 60 пациентов.
Если вы хотите поделиться своей историей болезни или вы врач, и хотите рассказать о своей работе в БЦГБ — мы открыты к диалогу и готовы обеспечить анонимность. Пишите на WhaеsApp редакции: 8-953-878-90-10 или на ящик редакции: bkurer@mail.ru
Двадцать лет, двадцать лет мы терпели это издевательство над народом! Благо хоть, что наконец-то поправки приняли, если не через неделю, то в течение этого месяца этот вопрос точно решится. Наш народ не достоин такого скотского к себе отношения. Живем уже не знаю, в предчувствии скорых перемен и все плохое отходит на второй план!... Скорей бы!
Утром, 3 июля, мы распахнем свои окна и увидим, что мир вокруг нас уже не тот, что был ранее. Все те проблемы, которые так волновали общество, вдруг исчезнут, словно по мановению невидимой руки. Солнце свободы и справедливости озарит горизонт нашей общественной и политической жизни - не будет больше страданий, болезней, бедности, социального неравенства, уйдут в прошлое такие пережитки, как коррупция, преступность, вмешательство в жизнь нашей страны всяких деструктивных элементов.
Мы все вместе очень долго к этому шли, много было на пути и преград и неудач... Давайте поблагодарим друг друга за упорство и уверенность в принятии этих поправок в нашу жизнь! То, чего мы так долго ждали, уже почти сбылось!...
Причем в обоих случаях лишь бы г.. на вентилятор бросить.
Тошнит уже от вас
Всем обнуляторам Путина, кого "всё устраивает", желаю умереть на койке того деда и вслед за этим дедом. Вы только этого и достойны.
Ну а Путин, конечно, не при чём. Ему просто надо парад провести и на троне пожизненно самоутвердиться. Поэтому сам он в бункере сидит, а вы идите на парад да на голосование. Потому что как утвердится - так гори оно всё огнём вместе с вами, недалёкими.
Панику не надо нагнетать, ситуация у них там в пределах допустимого и нет массовой смертности, как вы тут описываете.
Поп гапон кончай нас на бунт звать! Имеет программу? Состоялись как личности? Это ты на коммунистов там намекаешь? Им ведь за 70 лет времени на простолюдинов не хватило, только на себя любимых, на свои дворцы со слугами, которые они ещё в 30х годах умудрились настроить и лимузины самые дорогие в мире на которых только цари и рокфеллеры ездили, не забыли за госсчёт скупить. Этих ты с программой тут рекламируешь? Хотят повторить 250метровые квартиры с прислугой и лимузинами(сталлинки элитные забыл?), а для нас работяг опять СИБЛАГИ и ГУЛАГИ? Когда нечего сказать то всегда на личность оппонента такие , как ты переходят! Ты сам то что из себя представляешь?
Денег нет, хоть заменяйтесь, зато есть платная медицина, гадалки на кофейной гуще.
ВСем чихать, все сидят на своих должностях, чтоб самим жить хорошо, очень хорошо.
А для вас только показуха и игра на камеру.