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«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента

15:47 01.07.2020, Алиса Ершова Фото: Виктора Матвеева
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Виктору Матвееву — 63 года. С диагнозом «коронавирус» он лежал в реанимации. В подробностях и открыто он рассказывает о лечении коронавируса в ЦГБ Бердска.

«Тут только орешь сестра, сестра!: история болезни COVID 19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента
Как лечат больных в пульмонологии Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
«Тут только орешь сестра, сестра!: история болезни COVID 19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента

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29 июня в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился 63-летний Виктор Матвеев. У него подтвержденный коронавирус, он уже побывал в реанимации, а позже был переведен в бердский стационар пульмонологии на улице Попова, где находится до сих пор. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает историю Виктора из первых уст.

Как Виктор заболел

— У меня вообще инфаркт, астма. Поехали с женой на дачу 13 июня, я там ничего не делаю, только готовлю. В воскресенье позвал ее обедать, так что сели, поели. Я чувствую, внутри плохо становится. Выяснилось: у меня аритмия, давление 140. Мы быстро сели в машину, поехали в Химзаводскую больницу. Когда приехали в больницу, поставили капельницы, вроде бы все прошло, отправился домой. Утром — опять аритмия. Я на маршрутке поехал в больницу. Положили в палату, еще раз поставили капельницу. Там я с неделю отлежал, аритмию убрали, прошло, — рассказывает Виктор Матвеев.

— В моей палате напротив меня, на соседней койке дедушка помер. Однажды я пришел из палаты интенсивной терапии, а он сидит и кровью харкает. Естественно, все закричали, вызвали врача, тот говорит: «Все нормально». Потом опять что-то кровь пошла. Ночью просыпаюсь — его нету, вышел в коридор — нету. Пришел в туалет, а он лежит в туалете, в коридоре, холодный. И я считаю, только от него мог заразиться, от кого еще? Да где еще я мог? С женой никуда не выходили, вдвоем на даче жили. Меня только выписали из кардиологии, домой приехал, а на следующее утро температура 38, мне плохо. Два дня я «прободался» с болезнью, дома пролежал, как говорится, на самолечении. Жена стала колоть антибиотик, таблетки пили, вроде как помогло. В субботу, воскресенье, понедельник хорошо себя чувствовал. Во вторник жена уехала на работу, и примерно в 10 часов утра я начал задыхаться, и мне резко поплохело. И что, помирать? Жене позвонил, сказал, что вызвал скорую, и меня сразу отправили в реанимацию.

В пульмонологии Бердска

В реанимации 63-летнему жителю Бердска назначали капельницы, там же взяли анализ на коронавирус: мазок из обеих ноздрей, из глотки, а также кровь из вены. Через неделю Виктора Матвеева перевели в пульмонологическое отделение БЦГБ, уже там ему стал известен его положительный анализ на COVID-19.

— Мне пришел результат, потому что у меня мазок брали в реанимации, а другим-то, тем, кто лежит в больнице, не делают анализы. Уже пять дней к нам подходят, спрашивают: «Вам взяли анализ на коронавирус?». Я говорю: «Там, в реанимации, сдавал, здесь нет». Составляют список, и всё, ни у кого анализ не берут, — рассказывает Виктор Матвеев. — Вот сосед тяжелый лежит, еще тяжелее, чем я, вдобавок, он на погоду зависимый. И анализ-то у него не взяли. Сегодня он вообще ночью не спал, мычал, кричал. Температура оказалась 38. Я пока сестру нашел… Тут же нет кнопки вызова, только орешь «Сестра, сестра», а она на другом этаже. Она одна на 2 этажа. Она, бедная девчонка, мечется с этими: тому укол, тому лекарство. Прибежала, замерила температуру – «А что же вы раньше не сказали?». А я кричал, в ногах, понимаете, слабость, идти к сестре не мог – только кричать.

Кормят нас как. Сегодня дали «суп»: вода, в которой окорочка, видать, отваривали. Только мелкая капусточка мутная плавает, благо хоть горяченькое было. Чай — говорить нечего, приносят все время холодный. Дайте пакетик чая и кипятка налейте и всё, мне даже сахара не нужно. На второе дают гороховую кашу. Горох надо замачивать, он должен как пюре быть, а они, видимо, не замачивают, он такой твердый, что глотку дерет. От лекарств и гороха кожа на нёбе и кое-где с губ слазит. Спросил у медсестры что-то восстанавливающее, а то ведь потом язвы пойдут. И она купила за свои деньги, принесла, я мажу, лучше стало. У меня все лекарства здесь свои, кроме капельниц. Когда меня сюда положили, не дали ни простыни, ничего. Простыни кое-как потом добился. Наволочка до сих пор та грязная, на которой тут дед лежал, что до меня болел. Что у него было — шут его знает. Просишь постель поменять, говорят «Нету». Нету простыней, наволочек, пододеяльников. Уже 2 недели ничего не меняют. Нет сестры-хозяйки, менять нечем. Это не заснимешь на видео или фото, что люди по 3 недели на одних простынях лежат.

О медицинских работниках

— Мне за медсестер обидно, которые тут работают, почти по трое суток отсюда не выходят. Сегодня, 30 июня вижу, медсестра плачет. Я у нее спрашиваю, почему: «Детей как в апреле отвезла к бабушке, так их больше и не видела. А отпуск не дают». А недавно попросил жену купить 5 шоколадок для медсестер, жалко их. Они говорят: «Спасибо, нам чай попить некогда. Не то что поесть — чай попить». Зато когда жена ходила к главврачу, ей сказали: «Я все сделаю, мне докладывайте, я стараюсь быть в курсе, через 3 дня всё будет, и обходы, и медсестры, и врачи». Вот уже прошла неделя, вторая пошла, все по-прежнему. Женщина тут лежит, у нее была высокая температура, и она рассказывает, как сюда попала, как ей скорая отказывала. Даже не хотят к больным ехать. А медсестры молодцы. Одна мне сказала: «А нам не платят». За них-то деньги получает кто? Смотришь, по телевизору или в интернете, всюду награждают волонтеров золотыми медалями. За что? За то, что он бабушке принес пакет гречки, пачку соли, пачку сахара. Да этим людям, которые отсюда не вылазят, памятник ставить надо.

С воскресенья на понедельник целые сутки никто не подходил. Некому лечить. Один врач на 3-4 этажа был. Понимаете, как люди работают? Другие откровенно говорят: мы не можем, мы по трое-четверо суток уже отсюда не выходим, детей не видим. Что делать? Ни анализов, ни ежедневных обходов – может, статистику портить не хотят? В чужие палаты заходить запрещают.

Об обслуживании

— Сейчас вот, на данный момент, в выходные и в понедельник — нет технички. Она приходит, день поработает и, видать, уходит. Полы грязные. В магазине лучше полы: пыль, грязь, по всей больнице стоят баки пластмассовые, по самые крышки стоят полные, крышки открыть нельзя. Тампоны, бутылки, лекарства, каша, суп — люди недоедают, и это стоит уже третьи сутки, киснет. Ни разу ни коридоры, ни палаты не кварцевались, а сегодня вышел в коридор – вижу новые аппараты для кварцевания, значит, есть надежда.

«Тут только орешь сестра, сестра!: история болезни COVID 19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента
Полные грязные мусорки в пульмонологии

Снова реанимация

— Позавчера мне было плохо, пошел в ванную подмыться. Раньше мыться нельзя было, у меня катетер был, а тут его убрали. Я помылся, вылез из ванной, сел, осталось только штаны надеть, а я не могу встать — такая слабость от этой болезни. Решил попробовать встать и вообще на колени упал. Мне что, по этому грязному полу ползком ползти? Стал кричать, звать на помощь. Хорошо, сосед мой заметил, что я из туалета долго не возвращаюсь. Я ему говорю — выбивай дверь. Парни молодые из палаты напротив сделали это. Во мне сейчас килограммов 110, наверное. Они не могут поднять, не пытаются даже. Хорошо, парень-врач пришел, помог мне подняться. Привезли в палату, отлежался.

А сегодня плохо стало одной женщине, она ночью лежала, на весь коридор охала. А дежурный врач – ноль внимания. Я к ней подошел, спрашиваю: «Что с вами?», она отвечает: «Помираю». Я поднял дежурного врача, начали ее откачивать, а к четырем утра увезли в реанимацию.

Как на войне

— В выходные не было света, что-то закоротило. Надо было им вывести в воскресенье своего электрика, как так,больные в темноте! Наша палата потухла, а медсестра приходит ставить капельницы, хотя на часах 23:30, а она капельницу. Потом пришла, и ставили капельницы под свет фонарика на телефоне. Не попала ни с первого раза, ни со второго. Как на войне — с лучиной.

Желание отсюда убежать скорее. Завтра врач подойдет — я уже просился пойти на КТ, дайте мне результаты, чтобы отсюда быстрей выписаться. Я лучше дома буду лечиться, чем вот эту заразу собирать, — заключает пациент бердской пульмонологии.

От редакции:

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось связаться с заведующей пульмонологией ЦГБ Бердска — она оказалось на обходе тяжелобольных пациентов. Мы открыты к диалогу — 8953-878-90-10.

Это не первый пациент, который рассказывает нам о своем лечении в пульмонологии: у одного из рассказавших историю, сейчас подтвержден коронавирус. Согласно сообщению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сейчас в пульмонологическом отделении БЦГБ предусмотрено 10 коек для больных коронавирусом, больных обслуживают 3 врача и 8 медицинских сестер, а Наталья Блукке, заведующая пульмонологическим отделением, подтвердила, что в больнице сейчас находится более 60 пациентов.

Если вы хотите поделиться своей историей болезни или вы врач, и хотите рассказать о своей работе в БЦГБ — мы открыты к диалогу и готовы обеспечить анонимность. Пишите на WhaеsApp редакции: 8-953-878-90-10 или на ящик редакции: bkurer@mail.ru

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От редакции

Где лучше лечиться: дома или в больнице?

Covid-19, 30 июня 2020 17:18
Да, ребята, это ужас! Вот и ищи тут виноватых!.
Двадцать лет, двадцать лет мы терпели это издевательство над народом! Благо хоть, что наконец-то поправки приняли, если не через неделю, то в течение этого месяца этот вопрос точно решится. Наш народ не достоин такого скотского к себе отношения. Живем уже не знаю, в предчувствии скорых перемен и все плохое отходит на второй план!... Скорей бы!
Аноним, 30 июня 2020 17:47
Да все у нас и родственники и коллеги ждут вступления поправок в силу. Наконец-то закончится этот ад. Осталось всего-то пару дней до того, к чему мы все шли так долго.
Аноним, 30 июня 2020 18:55
Расскажите, а что произойдёт 2 июля ?!
Raven, 30 июня 2020 21:25
"Что произойдет 2 июля?" Всеобщий фальсифицированный одобрямс. И после этих поправок народ вообще загнобят
Аноним, 30 июня 2020 22:53
Вы сейчас серьезно про поправки? Вы думаете, что 2 июля появятся все необходимые лекарства, чистое белье, ремонт, свет, з/п персоналу и так далее?
Covid-19, 01 июля 2020 00:40
Все это серьезно, ребят.
Утром, 3 июля, мы распахнем свои окна и увидим, что мир вокруг нас уже не тот, что был ранее. Все те проблемы, которые так волновали общество, вдруг исчезнут, словно по мановению невидимой руки. Солнце свободы и справедливости озарит горизонт нашей общественной и политической жизни - не будет больше страданий, болезней, бедности, социального неравенства, уйдут в прошлое такие пережитки, как коррупция, преступность, вмешательство в жизнь нашей страны всяких деструктивных элементов.
Мы все вместе очень долго к этому шли, много было на пути и преград и неудач... Давайте поблагодарим друг друга за упорство и уверенность в принятии этих поправок в нашу жизнь! То, чего мы так долго ждали, уже почти сбылось!...
Аноним, 01 июля 2020 07:42
Ничего не изменится после 1-го июля. Что там появится, чего нет сейчас? "Никогда такого не было и тут опять"...
Аноним, 01 июля 2020 10:22
Повальная смерть.
Алена, 01 июля 2020 11:11
Смотрю, вы из вирусолога обратно в политологи подались?
Причем в обоих случаях лишь бы г.. на вентилятор бросить.
Тошнит уже от вас
Аноним, 30 июня 2020 17:36
Судя по описанию - Банладеш какой-то. Встали с колен.

Всем обнуляторам Путина, кого "всё устраивает", желаю умереть на койке того деда и вслед за этим дедом. Вы только этого и достойны.
Т-Яна, 30 июня 2020 18:03
Анониму от 30.06.2020 17:36. Человек даже врагу не пожелает смерти, вы НЕДОчеловек! Жалею ваших родителей, если они порядочные люди!
Аноним, 30 июня 2020 23:05
Нелюдь
Пип, 01 июля 2020 09:20
Да причём Путин? Может ему прийти мусор выбросить?
Аноним, 01 июля 2020 11:38
Вы наивняки думаете, что где-то в других местах иначе? Откройте глаза! По всей стране точно так же кроме Москвы! Даже в Питере то же самое!

Ну а Путин, конечно, не при чём. Ему просто надо парад провести и на троне пожизненно самоутвердиться. Поэтому сам он в бункере сидит, а вы идите на парад да на голосование. Потому что как утвердится - так гори оно всё огнём вместе с вами, недалёкими.
Аноним, 30 июня 2020 17:42
Папаша, а до того 74+8 не в счёт?
Аноним, 30 июня 2020 18:50
Медики отделения молодцы, продолжают спасать людей. А руководство больницы боятся доложить о бедственном положении и реальном колличестве больных. По факту главе области и министру здравоохранения НСО нужно просить помощи у центра. Ведь можно прислать медиков из более благополучных регионов, срочно закупить лекарства, ведь деньги на это есть в стране. Но высшие чины бояться ответственности. Позор, ведь все мы смертные и вирус выбирает сам.
Raven, 30 июня 2020 21:27
Нет, помочь можно только Италии, а свои то не графья и на кухне помоются
Аноним, 30 июня 2020 23:53
Не думаю что прям бояться. Просто в курсе что не надо этого делать
Мила, 01 июля 2020 10:13
Скажите, а кто сейчас мешает организовать работу медучреждений должным образом?! Оптимизация Голиковой медицину добивает,плохо больным,плохо врачам,зато чиновники от медицины получают жирные зарплаты и рассказывают сказки, как все хорошо.Наивно ждать перемен к лучшему от поправок, здесь надо все в корне менять, а кто это будет делать?
Аноним, 30 июня 2020 19:33
не знаю как в пульмонологии.Но вызвать врача на дом-треш.В пятницу позвонила,сказали,что уже вызовы не принимают.Кое как прошли эти 3 дня на жаропонижающих.В понедельник звоню-записали,сказали ждать.Прождали до 22 часов-нет никого.Звоню в скорую,спрашиваю как облегчить состояние-спасибо,все рассказали и посоветовали.Звоню во вторник с утра,объясняю ситуацию.Мне говорят,что врач у вас был-вы не открыли дверь. Ну тут меня прорвало.Я скахзала,что никто ко мне не приходил и доктор,мужчина с фамилией Б.... просто наврал.Позвонила всем,кому могла и в приемную ГВ и заведующей в поликлинику.Температура зашкаливает,руки-ноги холодные.Посоветовали но-шпу.Выпила.Стало полегче.Звонок в дверь-пришла фельдшер-послушала,написала направление в ренгенкабинет.Как хочешь,так и добирайся.Благо есть такси.Никаких рекомендаций-НИЧЕГО.Сделала ренген -послали в регистратуру записаться к врачу.Время 14 часов,записи нет.Объясняю ситуацию,что после вызова врача на дом с высокой температуройЗаписали к терапевту.В таком состоянии сидела больше 2 часов.Но хоть врач оказался человек своего дела Проверила абсолютно все.При этом спрашивая,какие показатели были при вызове врача на дом.Я говорю,что меня только послушали и все.Она говорит,каждому доктору,кто на вызове выдали приборы для проверки кислорода в крови.Отношение никакое.спасибо докторам,которые на приеме из последних сил.Огромная благодарность Овсянниковой ОС и Дудочкиной ОГ.Здоровья вам,доктора И побольше адекватных коллег,которые пришли в медицину помогать людям,а не подавть ложные сведения
Аноним, 30 июня 2020 19:59
Какой кошмар в городе творится! А все силы брошены на проведение голосования непонятно за что... Позор! Просто Позор местным чиновникам, главврачу города за такое отношение к горожанам!
Аноним, 30 июня 2020 20:30
"Благодарить" за все происходящее в стране следует обнуленыша - гаранта Конституции, в которой каждому гражданину гарантируется бесплатная медицинская помощь, образование и т.д.
старожил, 30 июня 2020 20:15
не пойму.что за беспредел в городе.Что.никто не может достучатся до Москвы? В городе пандемия.У нас что .враги народа правят городом и медициной?Курьер.вы что с ними диалог бессмысленный ведете.Где прокуратура?Надо уже бить в колокола.Ведь это не единичный случай - заболевают каждый день .КТ не назначают.знают что рентген и флюро не показывают корону.нет посылают.С температурой.распостранять болезнь.Доводит участковый до состояния двусторонней пневмонии.не назначая даже антибиотик в течении более 10 дней.КАК ПРИКАЖЕТЕ К ВРАЧАМ ОТНОСИТЬСЯ?
Аноним, 30 июня 2020 20:37
Старожил, судя по вашему искреннему негодованию, вам не приходилось сталкиваться с чиновничьей бюрократической машиной, люди для них - мусор, назойливые мухи, от которых они постоянно отмахиваются.
Аноним, 30 июня 2020 20:52
А что Вы других агитриуете, составьте сами, старожил, грамотное заявление в прокуратуру, в росздравнадзор,чужими руками жар загребать проще, попробуйте своими и отчитайтесь перед единомышленниками в газете.
Николай, 30 июня 2020 20:51
В Новосибирских ковидных госпиталях ситуация ничем не лучше. Врачи медсестры работают на износ, только от их человечности зависит результат. Никакой помощи от министерства и государства нет. Мест не хватает. Умирают "пачками", а в причине смерти пишут "пневмония", не ковид, чтобы статистику не портить. Медсёстры говорят, что никто не готовился к пандемии, так по быстрому что-то сделали, что-то придумали, кого-то назначили. Вот и все дела. Зато с телека вещают, что победили пандемию и вышли на плато, а сейчас идем на выздоровление. А вот в НСО всё только начинается.
Covid-19, 30 июня 2020 21:33
Не волнуйтесь, пройдет голосование и "плато" взлетит к вершинам Эвереста.
Панику не надо нагнетать, ситуация у них там в пределах допустимого и нет массовой смертности, как вы тут описываете.
Аноним, 30 июня 2020 20:53
Побухтели на курьере и всё на этом
Аноним, 30 июня 2020 21:25
Все правда, кроме постели. Она есть и ее меняют.
Аноним, 30 июня 2020 22:21
Чтобы поменять условия лечения в нашем городе,нужно менять главврачей города и мера...все от нас зависит ребята,как вы не поняли!!!давайте бунт или пикет или выше жаловаться все начнем.толку от этих анонимок
Аноним, 01 июля 2020 00:51
Аноним, народ на бунт поведёшь тоже анонимно или кликуху придумаешь? Но у тебя ничего не выйдет, не тот характер. Сначала крикнешь, потом забьешься под кровать в дальний угол. Бунтари давно изсякли, а кто остался, это просто сявки. Если думаешь поднять на протест кого то, сначала в себя всмотрись, а что ты из себя представляешь сам то аноним? Ты что под градусом находишься? Собрался главврачей менять, кто ты по профессии сам, чем и как зарабатываешь? Что бы хоть какая то характеристика о тебе, бунтаре, сложится у форумчан. Это раньше народ был быдлом, шёл за всеми, кто поднимит бунтарское знамя. А сейчас народ идёт за теми, кто состоялся как личность, имеет программу действий, а ты что личность, аноним? Врачи то ведь это личности высокого уровня, Они много знают о здоровье человека, это элитарная профессия, а у тебя, аноним профессия выше профессии и личности врача? Ты собрался убрать врачей простых и главных, у тебя что есть идеи? Поделись с нами этими идеями, пока бунт не поднял. Мы хоть посмеёмся! Что бы что то поменять в медицине, надо её понимать хорошо, а не выкрикивать лозунги спонтанно бунтврям в башку приходящие.
Аноним, 01 июля 2020 10:53
" А сейчас народ идёт за теми, кто состоялся как личность, имеет программу действий, а ты что личность, аноним?"

Поп гапон кончай нас на бунт звать! Имеет программу? Состоялись как личности? Это ты на коммунистов там намекаешь? Им ведь за 70 лет времени на простолюдинов не хватило, только на себя любимых, на свои дворцы со слугами, которые они ещё в 30х годах умудрились настроить и лимузины самые дорогие в мире на которых только цари и рокфеллеры ездили, не забыли за госсчёт скупить. Этих ты с программой тут рекламируешь? Хотят повторить 250метровые квартиры с прислугой и лимузинами(сталлинки элитные забыл?), а для нас работяг опять СИБЛАГИ и ГУЛАГИ? Когда нечего сказать то всегда на личность оппонента такие , как ты переходят! Ты сам то что из себя представляешь?
Ирина, 30 июня 2020 22:26
Да что вы говорите нет смертности!!!я бывала там,не лежала правда,но от мужа и многих пациентов слышала многое и видела,чего уж там!фотограф сам походу не хочет проблем с нашим здравоохранением.ничего,до поры до времени
Аноним, 30 июня 2020 22:59
Читаешь и плакать охота. Никому мы не нужны. Обращаешься к врачам с надеждой на помощь, а толку то... 21 век на дворе, нанотехнологии...
Елена, 30 июня 2020 23:38
Не столько страшен covid, как наша медицина. Вон Бабкиеу, Мишустина, Пескова ввлечили...а у нас на переферии просто отстой..скотские условия. А все почему? Потому что чиновники местного пошиба боятся ..боятся сказать и показать правду. Только молчать, только скрывать...лишь бы не потерять свое место. А у меня такое впечатление, что местная власть вообще самоустранилась. По распоряжению Травникова не должны работать санатории, а в Бердске что? Санатории работают, бассейн о крыли, свадьбы проводят с фаер -шоу и дискотеками. Ужас...гнать надо и администрацию и глав.врача...Скажите уже правду!!!!!
Аноним, 01 июля 2020 08:02
Путину каждые три дня анализы на вирус берут, а тут люди минимум 10 дней ждут
Аноним, 01 июля 2020 10:19
Уже меняли и врачей и министров.
Денег нет, хоть заменяйтесь, зато есть платная медицина, гадалки на кофейной гуще.
Мила, 01 июля 2020 10:24
Еще и свалку наши чиновники под шумок одобрили в угоду толстосумам,чтобы уж параллельно с коронавирусом убивать жителей города.!Плевать им на местную медицину и на бердчан,лечатся они,явно, не БЦГБ, да и живут они,включая гл. врача,в. Новосибирске...
Аноним, 01 июля 2020 01:01
НВР: Почему эти истории по телевизору в новостях не показывают. Об этом должны знать все. Особенно Путин. А то ему то поди докладывают что у нас тут как на курорте, и все идеально и слажено работает. Позор просто. 21 век в мире, а у нас мезозойская эра блин. Антисанитария и отсутствие сервиса. И электричества с горячей водой в роддомах
Covid-19, 01 июля 2020 09:09
Да все знает Путин! Это называется Стратегией управляемого хаоса.
Аноним, 01 июля 2020 09:28
Путин не волшебник и много от него умалчивается чинушами на местах,как Хальзин, которые только и рапортую что все хорошо.Потому что если будет плохо, то надо будет обьяснять почему и после этого из кресла вылететь.
Аноним, 01 июля 2020 09:41
С генсеками разобрался, романтик протеста?
Аноним, 01 июля 2020 09:23
зато Хальзов ГОВОРИТ ЧТО ВСЕ В Бердске ХОРОШО. Суньте эту статью и рассказ ему в нос и заставте прокомментировать. Вы журналисты или где??? почему довольствуетесь ложной статистикой и наглыми отговорками. Или тоже боитесь потерять теплые места??? Проведите журналисткие расследование и выложите всю правду. И не в масштабе местной газеты а на Первом. Чтобы вся страна узнала
Аноним, 01 июля 2020 10:15
Эту правду знает и Хальзов и Путин с Голиковой.
ВСем чихать, все сидят на своих должностях, чтоб самим жить хорошо, очень хорошо.
А для вас только показуха и игра на камеру.
Аноним, 01 июля 2020 10:16
А после этих поправок вообще на все положат.
Мила, 01 июля 2020 10:32
Чего Вы.Аноним, на журналистов наезжаете, да если бы не они, было бы все в разы хуже, благодаря им хоть чего то удается добиться. Спасибо, вам, журналисты, за вашу работу! А вот мы, граждане, только и клацаем по клавишам негатив, а реально что Вы, Аноним сделали в борьбе за качество жизни,чего Вы боитесь потерять?
Татьяна, 01 июля 2020 09:27
Отстой в головах у тех, кто ругает всё и всех, кроме себя, а сами лезут в маршрутку без маски и плюют на окружающих. Когда уже люди поймут: маска не спасет того, на ком она надета, она спасёт окружающих. Научитесь уважать людей вокруг себя. А то посмотришь да почитаешь о том, что никакого ковида нет и те, кто в масках, бараны, а потом здесь читаем, как плоха власть и медицина. Если бы 2 месяца назад люди поверили и "посидели" дома 2-3 недели, сейчас бы не были забиты больницы. Так и об этом мало кто знает и многие до сих пор не верят. Пора кричать об этой ситуации, чтобы люди задумались и перестали быть беспечными. Статистика процентов на 20 отображает реальность. Больных намного больше, чем указано в официальной информации.
Covid-19, 01 июля 2020 09:55
Всякий, кто с телеэкранов, сайтов, блогов вещает о том, что больных якобы больше, является пропагандистом, либо хайпует на этом.
Аноним, 01 июля 2020 11:55
На этот раз Татьяна права!
Оптимист, 01 июля 2020 12:55
Подписываюсь под каждым словом автора. Скудность ума и безответственность ни к чему хорошему не приводит...

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16:15 01-07-2020
Мертвых подростков нашли на чердаке 23-этажного дома в Московской области
БердскПостановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже 7
16:13 01-07-2020
Постановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже
БердскДавайте повзаимодействуем: Требует сказать, "сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию", чиновница из мэрии Бердска 81
16:13 01-07-2020
Давайте повзаимодействуем: Требует сказать,
БердскКак 42 года назад шел на посадку ТУ-104 на аэродром "Бердск- Центральный", вспомнили ученики Валерия Рыцырева 3
16:12 01-07-2020
Как 42 года назад шел на посадку ТУ-104 на аэродром
БердскСамоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?
16:11 01-07-2020
Самоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?
БердскОбидно до слез: Мечтала надеть красное корсетное платье-рыбку на выпускной медалистка из школы №8 Анастасия Гурина из Бердска
16:06 01-07-2020
Обидно до слез: Мечтала надеть красное корсетное платье-рыбку на выпускной медалистка из школы №8 Анастасия Гурина из Бердска
БердскПолигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде 4
16:05 01-07-2020
Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде
БердскПроголосовавший по поправкам в Конституцию за 5-х дедушка дал показания полицейским в Искитиме
16:05 01-07-2020
Проголосовавший по поправкам в Конституцию за 5-х дедушка дал показания полицейским в Искитиме
Бердск300 млн рублей из народного бюджета готов отдать Бердску, пошутил губернатор Андрей Травников 1 июля 3
16:04 01-07-2020
300 млн рублей из народного бюджета готов отдать Бердску, пошутил губернатор Андрей Травников 1 июля
100-летняя пациентка выздоровела от COVID-19 в Ростовской области
16:00 01-07-2020
100-летняя пациентка выздоровела от COVID-19 в Ростовской области