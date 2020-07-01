Как 42 года назад шел на посадку ТУ-104 на аэродром «Бердск- Центральный», вспомнили ученики Валерия Рыцырева

Позже на легендарной «тушке» сделали столовую, столовая разливала там еду из термосов, ели прямо на пассажирских местах, за откидными столиками. Затем там занимались парашютной подготовкой.

На аэродроме «Бердск центральный» праздновали 42-ую годовщину посадки.

27 июня исполнилось 42 года посадке самолета Ту-104 на аэродром «Бердск-Центральный». В честь этого на аэродроме был устроен праздник, на который были приглашены курсанты планерной школы, всего около 60 человек. Генеральный директор новосибирской авиационной школы Сергей Пискунов рассказал 30 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск», как проходило мероприятие:

— Собрались, встретились, беседовали, пили чай. Начальник Аэроклуба, Владимрр Горбунов любезно предоставил кафе, чтобы попить чай, кофе, пообщаться. К вечеру часть людей разъехалась, поехали на другой аэродром, «Обьгэс» и там сделали вечер у костра, — говорит Сергей Пискунов.

Целью мероприятия было вспомнить вклад руководителя авиационного клуба и основателя юношеской планерной школы Валерия Рыцарева, благодаря которому во многом удался полет и посадка Ту-104.

Узнав, что его списывают, что у самолета осталось около 8 часов по календарю, по налету на сам корпус, а двигатели были еще ресурсные, Рыцарев через академика Лаврентьева и партийные органы получил добро на полет. Самолет ТУ-104 всегда раньше садился только на бетонные полосы. У него была также функция садиться на грунтовые полосы. Аэродром «Бердск-Центральный» – грунтовый аэродром, и его особенность в ровном летном поле с дренажными отверстиями. И до сегодняшнего дня, если пойдет дождь, луж на аэродроме не будет.

Самолет облетел город, зашел на посадку с севера, со стороны бердского водохранилища, развернулся, выпустил два парашюта, затем отстегнул два парашюта, чтобы укоротить пробег после посадки. Командир самолета – Шишкин, тогда закончил свою карьеру именно на этом последнем полете самолета, а потом ушел на заслуженный отдых. После Шишкин сказал, что начинал летать здесь, на бердском аэродроме, и закончил также здесь, посадкой Ту-104.

Позже в этом самолете сделали столовую, столовая разливала там еду из термосов, ели прямо на пассажирских местах, за откидными столиками. Затем там занимались парашютной подготовкой. На сегодняшний день самолет восстанавливают, собирают детали: из Подмосковья один мужчина прислал штурвал. Кабина самолета практически укомплектована. На сегодня это самый укомплектованный Ту-104, а всего их осталось 3-4.