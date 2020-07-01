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Лишь руины остались от заброшенной 2-этажки на ул. Комсомольской №8 Бердска. Бомжам больше негде будет жарить шашлык

16:00 01.07.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Аварийную 2-этажку наконец разломали, а теперь будут разбирать. Жители также ждут сноса старого дома Комсомольской на №12, ведь они очень привлекают молодежь и асоциальных граждан.

Лишь руины остались от заброшенной 2 этажки на ул. Комсомольской №8 Бердска. Бомжам больше негде будет жарить шашлык
Разрушили аварийную 2-этажку на ул. Комсомольской №8 Бердска

Лишь руины остались от 2-этажки на Комсомольской №8 в Бердске. Здесь старые дома давно ждут сноса. 29 июня «Курьер. Среда. Бердск» обнаружил 2-этажку разрушенной, теперь ее остатки будут вывозить. Об этом рассказал начальник Управления ЖКХ Максим Совбанов. Напомним, дом №12 тоже ждет сноса, он часто загорается, в нем жарят шашлыки личности без определенного места жительства.

— Дом на Комсомольской №8 в работе у подрядчика. Его должны скоро разобрать. Также в Бердске еще два дома находятся в конкурсных процедурах на Комсомольской №12 и Пионерская №9, — сказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович 30 июня.

Теперь, хотя бы одна из аварийных 2-этажек не будет беспокоить жителей. Ведь они очень привлекают молодежь и асоциальных граждан.

Автор видео Алена Романцова

Лишь руины остались от заброшенной 2 этажки на ул. Комсомольской №8 Бердска. Бомжам больше негде будет жарить шашлык
Лишь руины остались от заброшенной 2 этажки на ул. Комсомольской №8 Бердска. Бомжам больше негде будет жарить шашлык
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От редакции

Нужно снести еще одну?

Raven, 01 июля 2020 11:05
Наверное Ляксеич, что-то скоро будет строить
Аноним, 01 июля 2020 13:02
Слово "наверное" здесь лишнее))))

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