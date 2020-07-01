Лишь руины остались от заброшенной 2-этажки на ул. Комсомольской №8 Бердска. Бомжам больше негде будет жарить шашлык

Аварийную 2-этажку наконец разломали, а теперь будут разбирать. Жители также ждут сноса старого дома Комсомольской на №12, ведь они очень привлекают молодежь и асоциальных граждан.

Разрушили аварийную 2-этажку на ул. Комсомольской №8 Бердска

Лишь руины остались от 2-этажки на Комсомольской №8 в Бердске. Здесь старые дома давно ждут сноса. 29 июня «Курьер. Среда. Бердск» обнаружил 2-этажку разрушенной, теперь ее остатки будут вывозить. Об этом рассказал начальник Управления ЖКХ Максим Совбанов. Напомним, дом №12 тоже ждет сноса, он часто загорается, в нем жарят шашлыки личности без определенного места жительства.

— Дом на Комсомольской №8 в работе у подрядчика. Его должны скоро разобрать. Также в Бердске еще два дома находятся в конкурсных процедурах на Комсомольской №12 и Пионерская №9, — сказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович 30 июня.

Теперь, хотя бы одна из аварийных 2-этажек не будет беспокоить жителей. Ведь они очень привлекают молодежь и асоциальных граждан.

Автор видео Алена Романцова