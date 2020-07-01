Алмазные дожди идут на Уране и Нептуне, доказали ученые

Теория об алмазных дождях, которые идут в тысячах километров под облачным покровом Нептуна и Урана, получила экспериментальное подтверждение.

Эксперимент показал, что углерод действительно способен образовывать алмазы

Физики, как пишет издание Nature Communications, доказали, что углеводороды действительно могут превращаться в алмазы под действием экстремальных температуры и давления в глубоких слоях газовых гигантов.

Для того, чтобы воссоздать алмазный дождь в лабораторных условиях, ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC использовали первый в мире жесткий рентгеновский лазер на свободных электронах (LCLS). При помощи лазера осуществлялся разогрев углеводородного полистирола, который ученые использовали вместо метана.

«Мы нагрели и подвергли высокому давлению полистирол, и в конечном итоге зафиксировали трансформацию углерода в алмаз. Эксперимент показал, что углерод действительно способен образовывать алмазы при отделении, не принимая, при этом, жидкую переходную форму», — рассказывает Майк Данн, один из авторов эксперимента.

Ученые отмечают, что Уран и Нептун продолжают оставаться одними из самых неизученных планет Солнечной системы. Новые методы лабораторного моделирования, которые уже были опробованы в деле, позволят физикам лучше понять сложные процессы, имеющие место внутри этих газовых гигантов.