Невероятный самородок янтаря весом более 1 кг нашли в Калининграде

В окрестностях Калининграда был добыт внушительный самородок янтаря. Его масса составила 1098 граммов.

Оценкой «Гиппократа» займется Госфонд драгметаллов и драгоценных камней

На Калининградском янтарном комбинате красавцу присвоили имя «Гиппократ», так как находка была сделана накануне профессионального медицинского праздника.

Камень весит 1098 граммов. Он обладает неоднородной, ребристой поверхностью. Примечательно, что это уже пятый по счету экземпляр подобных габаритов, добытый на территории Приморского карьера.

Добыча столь крупных самородков из-за их хрупкости требует особенно осторожной работы специальной техники, в противном случае янтарь может расколоться.

2018-й год порадовал сотрудников карьера восемнадцатью самородками, 2019 принес на один меньше. Это крупные «урожаи», ведь прежде на предприятии ежегодно находили не более 5–6.

Оценкой «Гиппократа» займется Госфонд драгметаллов и драгоценных камней. Некоторые экземпляры планируется продать на международном аукционе.