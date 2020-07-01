Новинка от Chery появится на российском рынке летом 2020 года: исключительно надежный и прочный

Новая модель ожидается от китайского производителя Chery на автомобильном рынке России — это кроссовер Tiggo 7 Pro. Новинка появится в официальных дилерских центрах до сентября нынешнего года.

Chery объявила сроки выхода нового Tiggo 7 в России

Сообщается, что новый кроссовер выполнен на платформе T1X, эта платформа используется также в моделях Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Размер колёсной базы T1X составляет от 2560 до 2 800 мм, клиренс — от 145 до 190 мм. Если сравнивать Tiggo 7 Pro с текущим поколением Tiggo 7, то модель на 35 мм выше, на 68 мм длиннее, а также на 5 мм шире. Внешние габариты кроссовера 7 Pro — 4500 x 1842 x 1705 мм, дорожный просвет равен 190 мм, ширина колёсной базы — 2670 мм.

У новинки имеется передняя независимая подвеска McPherson, которая обеспечивает прекрасное сцепление с дорогой и чёткое рулевое управление. Более детальные технические параметры Chery Tiggo 7 Pro будут известны, как обычно, ближе к официальному старту продаж, но на территории КНР модель оснащается только турбодвигателями на 1,5 и 1,6 литра в объёме. Первый вариант имеет 156 л. с. мощности, второй — 197-сильный. Трансмиссий у модели также несколько: механическая КПП, вариатор и роботизированная коробка на 7 передач с двумя сцеплениями.

В автомобиле отмечены исключительные надёжность и прочность: в нижней кузовной части используются тройные лонжероны, которые поглощают большую часть энергии удара и обеспечивает особую устойчивость кузова к повреждениям и деформациям. Сам кузовной каркас выполнен из пяти сортов стали от производителя Benteler.

Точная стоимость новинки в России ещё не известна, но ближе к официальной дате продаж, пресс-служба компании Chery объявит цены на все комплектации Tiggo 7 Pro.