300 млн рублей из народного бюджета готов отдать Бердску, пошутил губернатор Андрей Травников 1 июля

В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию губернатор Новосибирской области приехал в Бердск. В 10.00 он познакомился с тем, как проходит волеизъявление горожан по изменению основного закона страны и по проекту «Народный бюджет».

Губернатор НСО Андрей Травников 1 июля прибыл с рабочим визитом в Бердск

В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников приехал в Бердск. В 10.00 он познакомился с тем, как проходит волеизъявление горожан по изменению основного закона страны на двух избирательных участках, расположенных в лицее №6.

Побывав на площадках по голосованию за проекты из народного бюджета, губернатор отметил, что город хорошо подготовился к голосованию и в шутку заявил:

— Хочется все 300 млн рублей отдать Бердску.

— Может, так и сделаем… — отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив, живущий в Бердске.

Напомним, Бердску из облбюджета выделят не менее 20 млн рублей на народные проекты. Всего их 10. Выбрать можно только один.

Андрей Травников похвалил организаторов голосования за то, что они уделили должное внимание выбору проекта по «Народному бюджету», поинтересовался, голосует ли народ и за какие направления.

Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова рассказала, что горожане хотят не только хорошие дороги, но и спортивные площадки, благоустроенные дворы.

Безопасное голосование

На участках созданы все условия для безопасного голосования: бесконтактно измеряют температуру избирателям, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки, имеются антисептики, соблюдают дистанцию, в том числе и при предъявлении паспорта для получения бюллетеня. Никакой давки в «шестом» лицее 1 июля нет. Многие избиратели, по словам членов УИК, проголосовали досрочно с 25 по 30 июня — для исключения одномоментного нахождения 1 июля на избирательных участках большого количества голосующих и риска распространения коронавирусной инфекции.

Кстати, сам губернатор Травников отдал свой голос в первый день досрочного голосования 25 июня на избирательном участке в Новосибирске. Спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив проголосовал тогда же в Бердске на участке в микрорайоне Ясная поляна по месту жительства.

На 30 июня в Новосибирской области проголосовали свыше 600 тыс. избирателей. Традиционно жители в районах региона голосуют активнее, чем в областном центре.

Самые активные районы: Здвинский, Кыштовский, Чановский, Черепановский районы. Явка в этих районах составляет от 60 до 63%.

Голосование 1 июля пройдет с 8.00 до 20.00 на 2013 избирательных участках региона с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны Центризбирком совместно с Роспотребнадзором. В Бердске открыты 47 избирательных участков. В списке значится около 83 тыс. бердчан, имеющих право голоса.

При голосовании вне помещения к гражданину на дом придут члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования. Голосование проходит бесконтактным способом на лестничной клетке. У члена комиссии должен быть индивидуальный пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Член комиссии обработает пакет дезинфицирующим средством. Вызвать представителей УИК на дом можно до 17.00 по тел. 2-64-68.

Подробности — в ближайшее время.

Глава региона Травников побывал на избирательных участках в лицее №6 Бердска