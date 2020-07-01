Прокурором Дзержинского района назначили Алексея Слученко в Новосибирске

В органах прокуратуры он служит с июля 2002 года в должностях: следователя, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района.

Новое назначение состоялось в прокуратуре Дзержинского района Новосибирска

Приказом от 26.06.2020 № 519-к Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Дзержинского района г. Новосибирска Новосибирской области сроком на пять лет назначен Алексей Васильевич Слученко.

Слученко А.В., 1979 года рождения, окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», получив в 2002 году высшее юридическое образование.

В органах прокуратуры он служит с июля 2002 года в должностях: следователя, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района г. Новосибирска, заместителя прокурора этого же района. С марта 2014 года работал заместителем начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации (начальником отдела государственной статистики прокуратуры Новосибирской области). Результаты работы возглавляемого отдела оказали положительное влияние на достоверность статистических сведений о состоянии преступности и результатах работы органов предварительного расследования в Новосибирской области.

Слученко А.В. обладает достаточным уровнем профессионализма, организаторскими способностями, умеет принимать ответственные решения.

За примерное исполнение служебных обязанностей Слученко А.В. неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Новосибирской области.

Генеральным прокурором Российской Федерации в 2016 году награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.