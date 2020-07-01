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«Загугли, кто я такой»: Уволили замначальника управления Генпрокуратуры РФ после пьяного нападения на полицейских

10:15 01.07.2020 Фото: стоп-кадр с видео РЕН-ТВ
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Нетрезвый сотрудник, представляющийся Игорем Мыльниковым, развязно общается с полицейским, который остановил его за вождение в пьяном виде, и предлагает «загуглить», кто он (Мыльников) такой.

Загугли, кто я такой: Уволили замначальника управления Генпрокуратуры РФ после пьяного нападения на полицейских
Нетрезвый сотрудник, представляющийся Игорем Мыльниковым, развязно общается с полицейским

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По факту произошедшего проводится внутренняя проверка.

На кадрах, опубликованных ранее, видно, как нетрезвый сотрудник, представляющийся Игорем Мыльниковым, развязно общается с полицейским, который остановил его за вождение в пьяном виде, и предлагает «загуглить», кто он (Мыльников) такой. Несколько раз полицейскому и его коллеге приходится напоминать мужчине, что трогать сотрудников нельзя, однако замечания Мыльников игнорирует. В какой-то момент дебошир бьет полицейского по ноге, завязывается драка.

Источник: Лента

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От редакции

Почему так вел себя?

Аноним, 01 июля 2020 10:27
А чинуши совсем обнаглели. Он царь и бог а остальные пыль под ногами. И почти 90% ЧИНУШ ТАКИЕ ЖЕ. И не за что нет ответа. Просто уволили.?? а дело завести???
Виталий, 01 июля 2020 10:50
Да какое дело? Отморозок же из "неприкасаемых". Как бы самих полицейских не посадили.. "Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, уголовное дело теперь уже бывшему высокопоставленному прокурору не грозит. “Но будет административка за неповиновение сотрудникам полиции”, — пишет канал.

Вместе с тем, уголовное преследование вполне может начаться в отношении задержавших Мыльникова сотрудников ОВД «Филевский парк» — ГСУ СКР по Москве начало доследственную проверку.

“Согласно закону, они не имели права проводить привод и личный досмотр сотрудника прокуратуры, если он не задержан на месте преступления. Мыльников представился и его задержали не за преступление”, — поясняет ВЧК-ОГПУ.
По данным источников проекта, друзья прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудникам управления «М» ФСБ и руководителям ГУСБ МВД, чтобы «замять» дело своего нетрезвого коллеги и вместо этого открыть уголовное дело против задержавших его полицейских.

Позднее в отдел полиции, где находился Мыльников, приехали сотрудники Управления «М» ФСБ России и УФСБ России по Москве и Московской области, в том числе старший уполномоченный Алексей Паршин. «Они предприняли попытку незаконного освобождения Игоря Мыльникова, уничтожения материалов и сокрытия факта нарушения закона со стороны Мыльникова, а также оказания давления на младший и средний состав, а также на руководство УВД, угрожая им негативными последствиями и организацией в отношении них уголовных дел», — отмечает Gulagu.net."
Raven, 01 июля 2020 11:21
Вот я и говорю, коррупция и вседозволенность в стране просто зашкаливает. Это очень опасно для государства, как в политическом, так и в экономическом плане.
Аноним, 01 июля 2020 11:49
Такова уж вертикаль, в которой отсутствует народ - "Носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации" (Конституция РФ, Ст. 3, п. 1"

Ну и конечно п. 4: "Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.". Тем более пожизненно, с бесконечными обнулениями.
Raven, 01 июля 2020 11:19
Смотрел ролик, парни менты всё четко сделали, когда он начал там особо возбухать уложили мордой в пол небожителя.

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