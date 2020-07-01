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Получила 10 000 руб от Путина за июль на детей с 0 до 16 лет утром 1 июля мама из Искитимского района

09:50 01.07.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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У искитимки двое детей. Но деньги пришли только на одного ребенка.

Получила 10 000 руб от Путина за июль на детей с 0 до 16 лет утром 1 июля мама из Искитимского района
Деньги пришли матери только на одного ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
Получила 10 000 руб от Путина за июль на детей с 0 до 16 лет утром 1 июля мама из Искитимского района

Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июляПолучила 10 000 руб от Путина за июль на детей с 0 до 16 лет утром 1 июля мама из Искитимского районаЕщё 180 новостей

Сегодня утром, 1 июля, жительница Искитимского района Марина получила второй транш 10 000 рублей от президента России Владимира Путина на одного ребенка.

— У меня два ребенка — 5 лет и 2,10 лет. Пока не понятно, на какого именно ребенка пришли деньги. Я получала на старшего уже 10 000 рублей, а на младшего в течение трех месяцев по 5 000 рублей. Поражена оперативностью. Жду вторые 10 000 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина 1 июля.

Напомним, те, кто получил выплату в 10 000 рублей в июне, писать заявление не нужно. Выплата придет вам автоматически на счет, без справок. Заявил о такой повторной выплате президент Путин в обращении к нации 23 июня.

Те, кто еще не успел написать, могут написать до 1 октября 2020 года и получат тогда 20 000 рублей, за июнь и июль.

ДОСЛОВНО от Владимира Путина

-И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

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От редакции

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Аноним, 01 июля 2020 10:29
капля в море.просто подачка
Tatiana, 01 июля 2020 10:51
Такая же ерунда, пришли деньги только на одного ребенка
Аноним, 01 июля 2020 11:06
НВР:
Поддержка неплохая. Отложили эти деньги,они у нас так сказать целевые )) К школе можно будет собрать ребенка не опустошая семейный бюджет. Ещё и на верхнюю одежду к зиме останется.
Аноним, 01 июля 2020 11:23
НВР:
Поддержка хорошая,только почему на одного ребенка? А на второго когда ждать то
Анастасия, 01 июля 2020 11:27
Тоже получила деньги только на одного ребёнка!

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