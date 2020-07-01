Высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI Ургант

«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — пошутил телеведущий.

RTVI вещает в 53 странах

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» прокомментировал назначение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова генпродюсером RTVI.

«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — пошутил телеведущий.

При этом Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев поздравили Шнурова с назначением.

Ранее музыкант рассказал, что будет с «отдачей и фантазией» заниматься созданием актуального контента на RTVI, генпродюсером которого он стал. Также, по словам Шнурова, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на телеканале.

Сегодня RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов.