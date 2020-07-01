Высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI Ургант

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» прокомментировал назначение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова генпродюсером RTVI.
«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — пошутил телеведущий.
При этом Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев поздравили Шнурова с назначением.
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RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ – 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала — 12 млн человек. Количество транслирующих операторов – более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. @rtvichannel
Ранее музыкант рассказал, что будет с «отдачей и фантазией» заниматься созданием актуального контента на RTVI, генпродюсером которого он стал. Также, по словам Шнурова, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на телеканале.
Сегодня RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов.
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